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https://ria.ru/20220228/alkogol-1775507432.html
Финляндия приостановила продажу алкоголя из России
Финляндия приостановила продажу алкоголя из России - РИА Новости, 28.02.2022
Финляндия приостановила продажу алкоголя из России
Алкогольная монополия Финляндии Alko приостанавливает продажу российской продукции в своих сетях из-за действий России на Украине, сообщает монополия в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:03
2022-02-28T11:03
дмитрий песков
россия
москва
донбасс
владимир путин
в мире
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев — РИА Новости. Алкогольная монополия Финляндии Alko приостанавливает продажу российской продукции в своих сетях из-за действий России на Украине, сообщает монополия в понедельник."Alko приостанавливает продажу российской алкогольной продукции в своих магазинах и интернет-магазине. Ситуация в Украине является исключительной и шокирующей, и мы серьезно отнеслись к ней", - говорится в сообщении.Продажи приостановлены с 28 февраля.В ассортименте Alko помимо нескольких наименований водки из России представлено пять наименований вин "Шато Тамань Резерв Красностоп" винодельни "Кубань-Вино", а также игристые вина "Абрау-Дюрсо".Ранее в понедельник об отказе от российской продукции сообщили в одной из крупнейших сетей супермаркетов страны S-ryhmä.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775506372.html
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дмитрий песков, россия, москва, донбасс, владимир путин, в мире, финляндия
11:03 28.02.2022
 
Финляндия приостановила продажу алкоголя из России

Алкогольная монополия Финляндии Alko приостановила продажу российской продукции

© Fotolia / Pavel ParmenovНа одной из улиц в Хельсинки
На одной из улиц в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Fotolia / Pavel Parmenov
На одной из улиц в Хельсинки
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев — РИА Новости. Алкогольная монополия Финляндии Alko приостанавливает продажу российской продукции в своих сетях из-за действий России на Украине, сообщает монополия в понедельник.
"Alko приостанавливает продажу российской алкогольной продукции в своих магазинах и интернет-магазине. Ситуация в Украине является исключительной и шокирующей, и мы серьезно отнеслись к ней", - говорится в сообщении.
Екатерина Алтабаева - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Санкции Запада придется преодолеть, иного пути нет, заявили в Совфеде
Продажи приостановлены с 28 февраля.
В ассортименте Alko помимо нескольких наименований водки из России представлено пять наименований вин "Шато Тамань Резерв Красностоп" винодельни "Кубань-Вино", а также игристые вина "Абрау-Дюрсо".
Ранее в понедельник об отказе от российской продукции сообщили в одной из крупнейших сетей супермаркетов страны S-ryhmä.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Санкции против России уничтожили правовые институты Запада, заявил Клишас
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Дмитрий ПесковРоссияМоскваДонбассВладимир ПутинВ миреФинляндия
 
 
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