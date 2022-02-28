Финляндия приостановила продажу алкоголя из России
Алкогольная монополия Финляндии Alko приостановила продажу российской продукции
На одной из улиц в Хельсинки
ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев — РИА Новости. Алкогольная монополия Финляндии Alko приостанавливает продажу российской продукции в своих сетях из-за действий России на Украине, сообщает монополия в понедельник.
"Alko приостанавливает продажу российской алкогольной продукции в своих магазинах и интернет-магазине. Ситуация в Украине является исключительной и шокирующей, и мы серьезно отнеслись к ней", - говорится в сообщении.
Продажи приостановлены с 28 февраля.
В ассортименте Alko помимо нескольких наименований водки из России представлено пять наименований вин "Шато Тамань Резерв Красностоп" винодельни "Кубань-Вино", а также игристые вина "Абрау-Дюрсо".
Ранее в понедельник об отказе от российской продукции сообщили в одной из крупнейших сетей супермаркетов страны S-ryhmä.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Опубликовано: Ольга Маркова