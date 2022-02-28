https://ria.ru/20220228/aktivisty-1775473333.html

Рогозин призвал Госдеп огласить список "антикоррупционных активистов" 90-х

Рогозин призвал Госдеп огласить список "антикоррупционных активистов" 90-х - РИА Новости, 28.02.2022

Рогозин призвал Госдеп огласить список "антикоррупционных активистов" 90-х

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале призвал Госдеп США огласить весь список их "антикоррупционных активистов" 90-х годов. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T07:47

2022-02-28T07:47

2022-02-28T16:14

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале призвал Госдеп США огласить весь список их "антикоррупционных активистов" 90-х годов.Ранее в официальном русскоязычном аккаунте Госдепа США в Twitter появился пост памяти политика Бориса Немцова, который был убит ночью 27 февраля 2015 года. "Пусть память о нем вдохновляет нас отстаивать то, что правильно", — говорилось в сообщении.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.

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Никита Стома

сша, россия, в мире, дмитрий рогозин, борис немцов, москва