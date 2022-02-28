07:47 28.02.2022 (обновлено: 16:14 28.02.2022)
Рогозин призвал Госдеп огласить список "антикоррупционных активистов" 90-х
Рогозин: пусть Госдеп огласит список всех их "антикоррупционных активистов" 90-х годов
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале призвал Госдеп США огласить весь список их "антикоррупционных активистов" 90-х годов.
Ранее в официальном русскоязычном аккаунте Госдепа США в Twitter появился пост памяти политика Бориса Немцова, который был убит ночью 27 февраля 2015 года. "Пусть память о нем вдохновляет нас отстаивать то, что правильно", — говорилось в сообщении.
"Пусть Госдеп США огласит список всех их "антикоррупционных активистов" 90-х годов, грабивших нашу страну. Перефразируя их коряво, витиевато по-русски и цинично написанное сообщение, добавлю: пусть память о них вдохновляет нас отстаивать то, что правильно", — написал Рогозин.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
Опубликовано: Никита Стома