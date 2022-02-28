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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Facebook ввел ограничения в отношении аккаунта Рогозина
Facebook ввел ограничения в отношении аккаунта Рогозина - РИА Новости, 28.02.2022
Facebook ввел ограничения в отношении аккаунта Рогозина
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что Facebook ввел ограничения в отношении его аккаунта. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:40
2022-02-28T02:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
киев
facebook
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что Facebook ввел ограничения в отношении его аккаунта.Ранее Facebook ограничил страницы государственных СМИ России. Ограничения введены на фоне специальной операции по демилитаризации Украины.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, facebook, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, дмитрий рогозин, москва
00:40 28.02.2022 (обновлено: 02:35 28.02.2022)
 
Facebook ввел ограничения в отношении аккаунта Рогозина

Facebook ввел ограничения в отношении аккаунта главы госкорпорации "Роскосмос" Рогозина

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что Facebook ввел ограничения в отношении его аккаунта.

"Свобода слова по Фейсбуку. Боятся. Это хорошо", — написал Рогозин в своем Telegram-канале, прикрепив скриншот уведомления от Facebook: "На ваш аккаунт наложено несколько ограничений".

Ранее Facebook ограничил страницы государственных СМИ России. Ограничения введены на фоне специальной операции по демилитаризации Украины.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 19:01
Россия обязана заблокировать Facebook
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаКиевFacebookДонецкая Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДмитрий РогозинМосква
 
 
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