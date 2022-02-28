00:40 28.02.2022 (обновлено: 02:35 28.02.2022)
Facebook ввел ограничения в отношении аккаунта Рогозина
Facebook ввел ограничения в отношении аккаунта главы госкорпорации "Роскосмос" Рогозина
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что Facebook ввел ограничения в отношении его аккаунта.
"Свобода слова по Фейсбуку. Боятся. Это хорошо", — написал Рогозин в своем Telegram-канале, прикрепив скриншот уведомления от Facebook: "На ваш аккаунт наложено несколько ограничений".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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Опубликовано: Никита Стома