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В украинской Ахтырке за мародерство будут расстреливать, заявил мэр

В украинской Ахтырке за мародерство будут расстреливать, заявил мэр - РИА Новости, 28.02.2022

В украинской Ахтырке за мародерство будут расстреливать, заявил мэр

Мародеров в Ахтырке Сумской области Украины будут расстреливать на месте, а повышение цен на товары - рассматриваться как мародерство, заявил мэр города Павел... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T09:33

2022-02-28T09:33

2022-02-28T09:47

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мародеров в Ахтырке Сумской области Украины будут расстреливать на месте, а повышение цен на товары - рассматриваться как мародерство, заявил мэр города Павел Кузьменко."В Ахтырке с 17.30 до 7 утра комендантский час... Ночью во время комендантского часа есть разрешение сначала стрелять на предупреждение, а потом - на поражение", - заявил мэр. Его видеообращение опубликовало издание "Сегодня".Также он заявил, что по мародерам будут стрелять на поражение. "В городе началось мародерство в частном секторе... За мародерство - расстрел на месте... Поднятие цен на товары будет расцениваться также как мародерство", - сказал Кузьменко.Ранее глава администрации украинского Житомира Сергей Сухомлин предупредил, что правоохранители будут не задерживать, а стрелять по мародерам на месте.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Максим Зубков

в мире, житомир, украина