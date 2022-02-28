https://ria.ru/20220228/akhtyrka-1775487019.html
В украинской Ахтырке за мародерство будут расстреливать, заявил мэр
В украинской Ахтырке за мародерство будут расстреливать, заявил мэр - РИА Новости, 28.02.2022
В украинской Ахтырке за мародерство будут расстреливать, заявил мэр
Мародеров в Ахтырке Сумской области Украины будут расстреливать на месте, а повышение цен на товары - рассматриваться как мародерство, заявил мэр города Павел... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:33
2022-02-28T09:33
2022-02-28T09:47
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мародеров в Ахтырке Сумской области Украины будут расстреливать на месте, а повышение цен на товары - рассматриваться как мародерство, заявил мэр города Павел Кузьменко."В Ахтырке с 17.30 до 7 утра комендантский час... Ночью во время комендантского часа есть разрешение сначала стрелять на предупреждение, а потом - на поражение", - заявил мэр. Его видеообращение опубликовало издание "Сегодня".Также он заявил, что по мародерам будут стрелять на поражение. "В городе началось мародерство в частном секторе... За мародерство - расстрел на месте... Поднятие цен на товары будет расцениваться также как мародерство", - сказал Кузьменко.Ранее глава администрации украинского Житомира Сергей Сухомлин предупредил, что правоохранители будут не задерживать, а стрелять по мародерам на месте.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, житомир, украина
09:33 28.02.2022 (обновлено: 09:47 28.02.2022)
В украинской Ахтырке за мародерство будут расстреливать, заявил мэр
Мэр украинской Ахтырки заявил, что за мародерство будут расстреливать на месте
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мародеров в Ахтырке Сумской области Украины будут расстреливать на месте, а повышение цен на товары - рассматриваться как мародерство, заявил мэр города Павел Кузьменко.
"В Ахтырке с 17.30 до 7 утра комендантский час... Ночью во время комендантского часа есть разрешение сначала стрелять на предупреждение, а потом - на поражение", - заявил мэр. Его видеообращение опубликовало издание "Сегодня
".
Также он заявил, что по мародерам будут стрелять на поражение. "В городе началось мародерство в частном секторе... За мародерство - расстрел на месте... Поднятие цен на товары будет расцениваться также как мародерство", - сказал Кузьменко.
Ранее глава администрации украинского Житомира Сергей Сухомлин предупредил, что правоохранители будут не задерживать, а стрелять по мародерам на месте.
Опубликовано: Максим Зубков