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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В украинской Ахтырке за мародерство будут расстреливать, заявил мэр
В украинской Ахтырке за мародерство будут расстреливать, заявил мэр - РИА Новости, 28.02.2022
В украинской Ахтырке за мародерство будут расстреливать, заявил мэр
Мародеров в Ахтырке Сумской области Украины будут расстреливать на месте, а повышение цен на товары - рассматриваться как мародерство, заявил мэр города Павел... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:33
2022-02-28T09:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
житомир
украина
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мародеров в Ахтырке Сумской области Украины будут расстреливать на месте, а повышение цен на товары - рассматриваться как мародерство, заявил мэр города Павел Кузьменко."В Ахтырке с 17.30 до 7 утра комендантский час... Ночью во время комендантского часа есть разрешение сначала стрелять на предупреждение, а потом - на поражение", - заявил мэр. Его видеообращение опубликовало издание "Сегодня".Также он заявил, что по мародерам будут стрелять на поражение. "В городе началось мародерство в частном секторе... За мародерство - расстрел на месте... Поднятие цен на товары будет расцениваться также как мародерство", - сказал Кузьменко.Ранее глава администрации украинского Житомира Сергей Сухомлин предупредил, что правоохранители будут не задерживать, а стрелять по мародерам на месте.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, житомир, украина
09:33 28.02.2022 (обновлено: 09:47 28.02.2022)
 
В украинской Ахтырке за мародерство будут расстреливать, заявил мэр

Мэр украинской Ахтырки заявил, что за мародерство будут расстреливать на месте

CC BY-SA 3.0 / Oklijnyk / Город Ахтырка, Украина
Город Ахтырка, Украина - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
CC BY-SA 3.0 / Oklijnyk /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мародеров в Ахтырке Сумской области Украины будут расстреливать на месте, а повышение цен на товары - рассматриваться как мародерство, заявил мэр города Павел Кузьменко.
"В Ахтырке с 17.30 до 7 утра комендантский час... Ночью во время комендантского часа есть разрешение сначала стрелять на предупреждение, а потом - на поражение", - заявил мэр. Его видеообращение опубликовало издание "Сегодня".
Также он заявил, что по мародерам будут стрелять на поражение. "В городе началось мародерство в частном секторе... За мародерство - расстрел на месте... Поднятие цен на товары будет расцениваться также как мародерство", - сказал Кузьменко.
Ранее глава администрации украинского Житомира Сергей Сухомлин предупредил, что правоохранители будут не задерживать, а стрелять по мародерам на месте.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Максим Зубков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЖитомирУкраина
 
 
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