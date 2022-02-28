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Туризм
https://ria.ru/20220228/airbaltic-1775552024.html
Латвийская airBaltic приостановила полеты в Россию до конца мая
Латвийская airBaltic приостановила полеты в Россию до конца мая - РИА Новости, 28.02.2022
Латвийская airBaltic приостановила полеты в Россию до конца мая
Латвийская авиакомпания airBaltic сообщила, что продлевает приостановку полетов в РФ до конца мая. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:27
2022-02-28T13:45
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Латвийская авиакомпания airBaltic сообщила, что продлевает приостановку полетов в РФ до конца мая.Ранее airBaltic приостановила полеты в Россию с 26 февраля по 26 марта."Латвийские авиалинии airBaltic объявляют, что из-за повышенного риска и наложенных ограничений все рейсы в Россию и из нее отменяются до конца мая 2022 года", - сообщается в заявлении компании в Twitter.Министр юстиции Латвии Янис Борданс ранее сообщил о закрытии воздушного пространства страны для самолетов российских авиакомпаний.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля.
https://ria.ru/20220228/polety-1775527875.html
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россия, янис борданс, украина, airbaltic, латвия, в мире, новости - туризм
13:27 28.02.2022 (обновлено: 13:45 28.02.2022)
 
Латвийская airBaltic приостановила полеты в Россию до конца мая

Латвийская авиакомпания airBaltic продлила приостановку полетов в Россию до конца мая

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Bombardier CS300 латвийской авиакомпании airBaltic в аэропорту Шереметьево в Москве. 18 мая 2017
Самолет Bombardier CS300 латвийской авиакомпании airBaltic в аэропорту Шереметьево в Москве. 18 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Латвийская авиакомпания airBaltic сообщила, что продлевает приостановку полетов в РФ до конца мая.
Ранее airBaltic приостановила полеты в Россию с 26 февраля по 26 марта.
Самолет Boeing 787-10 Dreamliner авиакомпании Singapore Airlines - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
12:06Туризм
"Singapore Airlines" прекращают полеты в Москву
"Латвийские авиалинии airBaltic объявляют, что из-за повышенного риска и наложенных ограничений все рейсы в Россию и из нее отменяются до конца мая 2022 года", - сообщается в заявлении компании в Twitter.
Министр юстиции Латвии Янис Борданс ранее сообщил о закрытии воздушного пространства страны для самолетов российских авиакомпаний.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля.
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"Аэрофлот" отменил рейсы в США, Мексику, Доминикану и на Кубу
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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