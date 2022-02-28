13:27 28.02.2022 (обновлено: 13:45 28.02.2022)
Латвийская airBaltic приостановила полеты в Россию до конца мая
Латвийская авиакомпания airBaltic продлила приостановку полетов в Россию до конца мая
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Bombardier CS300 латвийской авиакомпании airBaltic в аэропорту Шереметьево в Москве. 18 мая 2017
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Латвийская авиакомпания airBaltic сообщила, что продлевает приостановку полетов в РФ до конца мая.
"Латвийские авиалинии airBaltic объявляют, что из-за повышенного риска и наложенных ограничений все рейсы в Россию и из нее отменяются до конца мая 2022 года", - сообщается в заявлении компании в Twitter.
Министр юстиции Латвии Янис Борданс ранее сообщил о закрытии воздушного пространства страны для самолетов российских авиакомпаний.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев