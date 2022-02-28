15:26 28.02.2022 (обновлено: 15:40 28.02.2022)
Украина попросила Абрамовича помочь в достижении мира с Россией
Украина попросила бизнесмена Романа Абрамовича помочь в достижении мира с Россией
Предприниматель Роман Абрамович
ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Российский бизнесмен Роман Абрамович пытается помочь в достижении мира между Россией и Украиной, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на его пресс-секретаря.
"Я могу подтвердить, что с Романом Абрамовичем связалась украинская сторона с просьбой помочь в поисках мирного урегулирования, и с тех пор он пытается помочь", - приводит телеканал слова представителя.
По сведениям Sky News, с просьбой посодействовать в разрешении конфликта к Абрамовичу обратился через еврейскую общину украинский кинопродюсер Александр Роднянский.
В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Опубликовано: Севастиан Котов