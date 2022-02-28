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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/abramovich-1775589176.html
Украина попросила Абрамовича помочь в достижении мира с Россией
Украина попросила Абрамовича помочь в достижении мира с Россией - РИА Новости, 28.02.2022
Украина попросила Абрамовича помочь в достижении мира с Россией
Российский бизнесмен Роман Абрамович пытается помочь в достижении мира между Россией и Украиной, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на его пресс-секретаря. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:26
2022-02-28T15:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
роман абрамович
украина
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ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Российский бизнесмен Роман Абрамович пытается помочь в достижении мира между Россией и Украиной, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на его пресс-секретаря."Я могу подтвердить, что с Романом Абрамовичем связалась украинская сторона с просьбой помочь в поисках мирного урегулирования, и с тех пор он пытается помочь", - приводит телеканал слова представителя.По сведениям Sky News, с просьбой посодействовать в разрешении конфликта к Абрамовичу обратился через еврейскую общину украинский кинопродюсер Александр Роднянский.В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775576124.html
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2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
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в мире, россия, роман абрамович, украина
15:26 28.02.2022 (обновлено: 15:40 28.02.2022)
 
Украина попросила Абрамовича помочь в достижении мира с Россией

Украина попросила бизнесмена Романа Абрамовича помочь в достижении мира с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредприниматель Роман Абрамович
Предприниматель Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Предприниматель Роман Абрамович
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ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Российский бизнесмен Роман Абрамович пытается помочь в достижении мира между Россией и Украиной, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на его пресс-секретаря.
"Я могу подтвердить, что с Романом Абрамовичем связалась украинская сторона с просьбой помочь в поисках мирного урегулирования, и с тех пор он пытается помочь", - приводит телеканал слова представителя.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
14:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Правительство Германии приветствовало переговоры России и Украины
По сведениям Sky News, с просьбой посодействовать в разрешении конфликта к Абрамовичу обратился через еврейскую общину украинский кинопродюсер Александр Роднянский.
В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 17:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины не исключил, что итогом переговоров с Россией будет мир
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияРоман АбрамовичУкраина
 
 
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