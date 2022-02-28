https://ria.ru/20220228/abramovich-1775589176.html

Украина попросила Абрамовича помочь в достижении мира с Россией

Украина попросила Абрамовича помочь в достижении мира с Россией - РИА Новости, 28.02.2022

Украина попросила Абрамовича помочь в достижении мира с Россией

Российский бизнесмен Роман Абрамович пытается помочь в достижении мира между Россией и Украиной, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на его пресс-секретаря. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:26

2022-02-28T15:26

2022-02-28T15:40

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ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Российский бизнесмен Роман Абрамович пытается помочь в достижении мира между Россией и Украиной, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на его пресс-секретаря."Я могу подтвердить, что с Романом Абрамовичем связалась украинская сторона с просьбой помочь в поисках мирного урегулирования, и с тех пор он пытается помочь", - приводит телеканал слова представителя.По сведениям Sky News, с просьбой посодействовать в разрешении конфликта к Абрамовичу обратился через еврейскую общину украинский кинопродюсер Александр Роднянский.В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.

https://ria.ru/20220228/peregovory-1775576124.html

https://ria.ru/20220227/kuleba-1775404120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, роман абрамович, украина