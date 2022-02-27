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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/zelenskiy-1775434752.html
Зеленский заявил, что Бельгия направит Украине противотанковые гранатометы
Зеленский заявил, что Бельгия направит Украине противотанковые гранатометы - РИА Новости, 27.02.2022
Зеленский заявил, что Бельгия направит Украине противотанковые гранатометы
Владимир Зеленский заявил, что Бельгия предоставит Украине 200 противотанковых гранатометов и 3000 пулеметов. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T21:53
2022-02-27T22:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
бельгия
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Бельгия предоставит Украине 200 противотанковых гранатометов и 3000 пулеметов."Было приятно узнать, что в дополнение к вчерашним соглашениям Бельгия направляет нам еще 3000 пулеметов и 200 противотанковых гранатометов", - написал Зеленский в Twitter.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
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Севастиан Котов
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в мире, украина, россия, бельгия, владимир зеленский
21:53 27.02.2022 (обновлено: 22:06 27.02.2022)
 
Зеленский заявил, что Бельгия направит Украине противотанковые гранатометы

Зеленский заявил, что Бельгия направит Украине 200 противотанковых гранатометов

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Бельгия предоставит Украине 200 противотанковых гранатометов и 3000 пулеметов.
"Было приятно узнать, что в дополнение к вчерашним соглашениям Бельгия направляет нам еще 3000 пулеметов и 200 противотанковых гранатометов", - написал Зеленский в Twitter.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 21:59
Страны G7 решили поставлять Украине оружие и усилить санкции против России
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияБельгияВладимир Зеленский
 
 
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