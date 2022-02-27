https://ria.ru/20220227/zelenskiy-1775434752.html

Зеленский заявил, что Бельгия направит Украине противотанковые гранатометы

Зеленский заявил, что Бельгия направит Украине противотанковые гранатометы - РИА Новости, 27.02.2022

Зеленский заявил, что Бельгия направит Украине противотанковые гранатометы

Владимир Зеленский заявил, что Бельгия предоставит Украине 200 противотанковых гранатометов и 3000 пулеметов. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T21:53

2022-02-27T21:53

2022-02-27T22:06

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Бельгия предоставит Украине 200 противотанковых гранатометов и 3000 пулеметов."Было приятно узнать, что в дополнение к вчерашним соглашениям Бельгия направляет нам еще 3000 пулеметов и 200 противотанковых гранатометов", - написал Зеленский в Twitter.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

https://ria.ru/20220227/g7-1775435117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, бельгия, владимир зеленский