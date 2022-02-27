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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/zelenskiy-1775414456.html
Зеленский заявил, что не сильно верит в результат встречи с Россией
Зеленский заявил, что не сильно верит в результат встречи с Россией - РИА Новости, 27.02.2022
Зеленский заявил, что не сильно верит в результат встречи с Россией
Владимир Зеленский заявил, что "не очень верит" в результат российско-украинской встречи в Белоруссии. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:09
2022-02-27T19:30
белоруссия
россия
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что "не очень верит" в результат российско-украинской встречи в Белоруссии.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Зеленским. Как сообщал Sputnik Беларусь, местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча."Скажу откровенно, как всегда, я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было ни единого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был хоть и маленький, но все же шанс", - сказал Зеленский в обращении.Владимир Зеленский считает, что переговоры делегаций Украины и России - это "хоть и маленький, но шанс" к деэскалации."Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было ни единого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был хоть и маленький, но все же шанс", - сказал Зеленский в своем видеообращении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220227/kuleba-1775404120.html
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Севастиан Котов
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белоруссия, россия, в мире, владимир зеленский, украина
19:09 27.02.2022 (обновлено: 19:30 27.02.2022)
 
Зеленский заявил, что не сильно верит в результат встречи с Россией

Зеленский заявил, что не сильно верит в результат встречи с Россией в Белоруссии

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что "не очень верит" в результат российско-украинской встречи в Белоруссии.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Зеленским. Как сообщал Sputnik Беларусь, местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 17:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины не исключил, что итогом переговоров с Россией будет мир
"Скажу откровенно, как всегда, я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было ни единого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был хоть и маленький, но все же шанс", - сказал Зеленский в обращении.
Владимир Зеленский считает, что переговоры делегаций Украины и России - это "хоть и маленький, но шанс" к деэскалации.
"Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было ни единого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был хоть и маленький, но все же шанс", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 18:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генсек НАТО поддержал решение Зеленского о переговорах с Россией
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБелоруссияРоссияВ миреВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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