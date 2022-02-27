https://ria.ru/20220227/zelenskiy-1775414456.html

Зеленский заявил, что не сильно верит в результат встречи с Россией

Зеленский заявил, что не сильно верит в результат встречи с Россией - РИА Новости, 27.02.2022

Зеленский заявил, что не сильно верит в результат встречи с Россией

Владимир Зеленский заявил, что "не очень верит" в результат российско-украинской встречи в Белоруссии. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:09

2022-02-27T19:09

2022-02-27T19:30

белоруссия

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украина

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что "не очень верит" в результат российско-украинской встречи в Белоруссии.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Зеленским. Как сообщал Sputnik Беларусь, местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча."Скажу откровенно, как всегда, я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было ни единого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был хоть и маленький, но все же шанс", - сказал Зеленский в обращении.Владимир Зеленский считает, что переговоры делегаций Украины и России - это "хоть и маленький, но шанс" к деэскалации."Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было ни единого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был хоть и маленький, но все же шанс", - сказал Зеленский в своем видеообращении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220227/kuleba-1775404120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

белоруссия, россия, в мире, владимир зеленский, украина