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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/zelenskiy-1775377033.html
Зеленский поговорил с Лукашенко
Зеленский поговорил с Лукашенко - РИА Новости, 27.02.2022
Зеленский поговорил с Лукашенко
Владимир Зеленский заявил, что поговорил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:45
2022-02-27T14:55
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
александр лукашенко
минск
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что поговорил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Поговорил с Александром Лукашенко", - написал Зеленский в Telegram-канале.Ранее Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.Как позже заявил глава российской делегации Владимир Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775299497.html
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Севастиан Котов
Севастиан Котов
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в мире, александр лукашенко, минск, украина, владимир зеленский
14:45 27.02.2022 (обновлено: 14:55 27.02.2022)
 
Зеленский поговорил с Лукашенко

Президент Украины Зеленский поговорил с Лукашенко

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что поговорил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Поговорил с Александром Лукашенко", - написал Зеленский в Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 21:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что призвал генсека ООН лишить Россию права голоса в СБ
Ранее Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".
Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.
Как позже заявил глава российской делегации Владимир Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.
Вид на пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 21:07
Зеленский утверждает, что Эрдоган согласился с важностью закрытия проливов
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлександр ЛукашенкоМинскУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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