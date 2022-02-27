https://ria.ru/20220227/zelenskiy-1775377033.html

Зеленский поговорил с Лукашенко

Зеленский поговорил с Лукашенко - РИА Новости, 27.02.2022

Зеленский поговорил с Лукашенко

Владимир Зеленский заявил, что поговорил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T14:45

2022-02-27T14:45

2022-02-27T14:55

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

александр лукашенко

минск

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что поговорил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Поговорил с Александром Лукашенко", - написал Зеленский в Telegram-канале.Ранее Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.Как позже заявил глава российской делегации Владимир Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775299497.html

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минск

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, александр лукашенко, минск, украина, владимир зеленский