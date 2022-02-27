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Дания закроет воздушное пространство для российских самолетов
Дания закроет воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022
Дания закроет воздушное пространство для российских самолетов
Дания закроет свое воздушное пространство для российских самолетов и будет настаивать на введении соответствующего запрета на всей территории Евросоюза, сообщил РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:51
2022-02-27T12:51
2022-02-27T13:21
обострение ситуации в днр и лнр
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санкции
ситуация в днр и лнр
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ЦЮРИХ, 27 фев - РИА Новости. Дания закроет свое воздушное пространство для российских самолетов и будет настаивать на введении соответствующего запрета на всей территории Евросоюза, сообщил в воскресенье глава МИД Королевства Йеппе Кофод."Дания закроет свое воздушное пространство для российских самолетов. На сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС мы будем настаивать на введении запрета на всей территории ЕС", - написал Кофод в своем Twitter.Полеты в российском воздушном пространстве в субботу ограничила немецкая Lufthansa, закрыли воздушное пространство для России - Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, мид дании, россия, донбасс, санкции, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
12:51 27.02.2022 (обновлено: 13:21 27.02.2022)
Дания закроет воздушное пространство для российских самолетов
МИД Дании заявил о закрытии воздушного пространства для российских самолетов