https://ria.ru/20220227/zapret-1775363510.html

Дания закроет воздушное пространство для российских самолетов

Дания закроет воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022

Дания закроет воздушное пространство для российских самолетов

Дания закроет свое воздушное пространство для российских самолетов и будет настаивать на введении соответствующего запрета на всей территории Евросоюза, сообщил РИА Новости, 27.02.2022

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2022-02-27T12:51

2022-02-27T13:21

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ЦЮРИХ, 27 фев - РИА Новости. Дания закроет свое воздушное пространство для российских самолетов и будет настаивать на введении соответствующего запрета на всей территории Евросоюза, сообщил в воскресенье глава МИД Королевства Йеппе Кофод."Дания закроет свое воздушное пространство для российских самолетов. На сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС мы будем настаивать на введении запрета на всей территории ЕС", - написал Кофод в своем Twitter.Полеты в российском воздушном пространстве в субботу ограничила немецкая Lufthansa, закрыли воздушное пространство для России - Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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