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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Дания закроет воздушное пространство для российских самолетов
Дания закроет воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022
Дания закроет воздушное пространство для российских самолетов
Дания закроет свое воздушное пространство для российских самолетов и будет настаивать на введении соответствующего запрета на всей территории Евросоюза, сообщил РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:51
2022-02-27T13:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дания
мид дании‎
россия
донбасс
санкции
ситуация в днр и лнр
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ЦЮРИХ, 27 фев - РИА Новости. Дания закроет свое воздушное пространство для российских самолетов и будет настаивать на введении соответствующего запрета на всей территории Евросоюза, сообщил в воскресенье глава МИД Королевства Йеппе Кофод."Дания закроет свое воздушное пространство для российских самолетов. На сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС мы будем настаивать на введении запрета на всей территории ЕС", - написал Кофод в своем Twitter.Полеты в российском воздушном пространстве в субботу ограничила немецкая Lufthansa, закрыли воздушное пространство для России - Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, дания, мид дании‎, россия, донбасс, санкции, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
12:51 27.02.2022 (обновлено: 13:21 27.02.2022)
 
Дания закроет воздушное пространство для российских самолетов

МИД Дании заявил о закрытии воздушного пространства для российских самолетов

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ЦЮРИХ, 27 фев - РИА Новости. Дания закроет свое воздушное пространство для российских самолетов и будет настаивать на введении соответствующего запрета на всей территории Евросоюза, сообщил в воскресенье глава МИД Королевства Йеппе Кофод.
"Дания закроет свое воздушное пространство для российских самолетов. На сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС мы будем настаивать на введении запрета на всей территории ЕС", - написал Кофод в своем Twitter.
Полеты в российском воздушном пространстве в субботу ограничила немецкая Lufthansa, закрыли воздушное пространство для России - Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДанияМИД Дании‎РоссияДонбассСанкцииСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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