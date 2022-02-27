https://ria.ru/20220227/yavka-1775437029.html
Явка избирателей на референдуме в Белоруссии составила 78,61%
Явка избирателей на референдуме в Белоруссии составила 78,61% - РИА Новости, 27.02.2022
Явка избирателей на референдуме в Белоруссии составила 78,61%
Явка избирателей на референдуме по конституции Белоруссии на 20.00 - на момент закрытия участков - составила 78,61% от общего числа включенных в списки для... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T22:15
2022-02-27T22:15
2022-02-27T22:20
в мире
белоруссия
референдум в белоруссии
игорь карпенко
цик белоруссии
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Явка избирателей на референдуме по конституции Белоруссии на 20.00 - на момент закрытия участков - составила 78,61% от общего числа включенных в списки для голосования, сказал глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко.Референдум по конституции Белоруссии прошел согласно законодательству страны, без происшествий, сказал глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко."Слаженный механизм взаимодействия всех задействованных лиц в проведении референдума позволил провести его в соответствии с действующим законодательством, без каких-либо происшествий", - сказал он на брифинге.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии прошел 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775351498.html
https://ria.ru/20220227/referendum-1775362211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, референдум в белоруссии, игорь карпенко, цик белоруссии
22:15 27.02.2022 (обновлено: 22:20 27.02.2022)
Явка избирателей на референдуме в Белоруссии составила 78,61%
Явка избирателей на референдуме в Белоруссии составила 78,61% на момент закрытия участков
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Явка избирателей на референдуме по конституции Белоруссии на 20.00 - на момент закрытия участков - составила 78,61% от общего числа включенных в списки для голосования, сказал глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко.
"На участки для голосования прибыло 78,61% граждан от общего количества включенных в списки для голосования. Это оперативная информация от областных и Минской городской комиссии на 20 часов ", - сказал Карпенко на брифинге.
Референдум по конституции Белоруссии
прошел согласно законодательству страны, без происшествий, сказал глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко
.
"Слаженный механизм взаимодействия всех задействованных лиц в проведении референдума позволил провести его в соответствии с действующим законодательством, без каких-либо происшествий", - сказал он на брифинге.
Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии прошел 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.
Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.