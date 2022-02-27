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В Северодонецке заградотряды националистов убили четырех офицеров ВСУ
В Северодонецке заградотряды националистов убили четырех офицеров ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022
В Северодонецке заградотряды националистов убили четырех офицеров ВСУ
Заградотряды националистов убили четырех украинских офицеров в Северодонецке Луганской области, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:53
2022-02-27T16:53
в мире
северодонецк
вооруженные силы украины
луганская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заградотряды националистов убили четырех украинских офицеров в Северодонецке Луганской области, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."В Северодонецке Луганской области националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ (вооруженных сил Украины – ред.) и принудить к продолжению сопротивления. Заградотрядами националистов убиты 4 офицера ВСУ", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220227/kiva-1775395227.html
северодонецк
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в мире, северодонецк, вооруженные силы украины, луганская область, ситуация в днр и лнр
16:53 27.02.2022
 
В Северодонецке заградотряды националистов убили четырех офицеров ВСУ

Минобороны: заградотряды националистов убили четырех офицеров ВСУ в Северодонецке

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заградотряды националистов убили четырех украинских офицеров в Северодонецке Луганской области, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Северодонецке Луганской области националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ (вооруженных сил Украины – ред.) и принудить к продолжению сопротивления. Заградотрядами националистов убиты 4 офицера ВСУ", - сказал Конашенков.
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 16:36
Депутат Рады утверждает, что Киев стреляет по мирным гражданам
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреСеверодонецкВооруженные силы УкраиныЛуганская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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