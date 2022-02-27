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В Северодонецке заградотряды националистов убили четырех офицеров ВСУ

В Северодонецке заградотряды националистов убили четырех офицеров ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022

В Северодонецке заградотряды националистов убили четырех офицеров ВСУ

Заградотряды националистов убили четырех украинских офицеров в Северодонецке Луганской области, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:53

2022-02-27T16:53

2022-02-27T16:53

в мире

северодонецк

вооруженные силы украины

луганская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заградотряды националистов убили четырех украинских офицеров в Северодонецке Луганской области, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."В Северодонецке Луганской области националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ (вооруженных сил Украины – ред.) и принудить к продолжению сопротивления. Заградотрядами националистов убиты 4 офицера ВСУ", - сказал Конашенков.

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северодонецк

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Екатерина Зайцева

в мире, северодонецк, вооруженные силы украины, луганская область, ситуация в днр и лнр