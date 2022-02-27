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В Северодонецке заградотряды националистов убили четырех офицеров ВСУ
В Северодонецке заградотряды националистов убили четырех офицеров ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022
В Северодонецке заградотряды националистов убили четырех офицеров ВСУ
Заградотряды националистов убили четырех украинских офицеров в Северодонецке Луганской области, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:53
2022-02-27T16:53
2022-02-27T16:53
в мире
северодонецк
вооруженные силы украины
луганская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заградотряды националистов убили четырех украинских офицеров в Северодонецке Луганской области, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."В Северодонецке Луганской области националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ (вооруженных сил Украины – ред.) и принудить к продолжению сопротивления. Заградотрядами националистов убиты 4 офицера ВСУ", - сказал Конашенков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северодонецк, вооруженные силы украины, луганская область, ситуация в днр и лнр
В Северодонецке заградотряды националистов убили четырех офицеров ВСУ
Минобороны: заградотряды националистов убили четырех офицеров ВСУ в Северодонецке