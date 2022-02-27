https://ria.ru/20220227/vsu-1775396408.html

В Минобороны заявили о применении ВСУ фосфорных боеприпасов

В Минобороны заявили о применении ВСУ фосфорных боеприпасов - РИА Новости, 27.02.2022

В Минобороны заявили о применении ВСУ фосфорных боеприпасов

Украинские подразделения массово применяют начиненные фосфором боеприпасы вблизи аэродрома Гостомель в пригородах Киева, заявил официальный представитель... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:44

2022-02-27T16:44

2022-02-27T17:50

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украинские подразделения массово применяют начиненные фосфором боеприпасы вблизи аэродрома Гостомель в пригородах Киева, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.Представитель Минобороны подчеркнул, что применение таких боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" 1980 года.Он рассказал также, что группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских военных продвинулась на 56 километров и стремительно развивает наступление. Вооруженные силы ДНР продвинулись еще на три километра и установили контроль над селами Анадоль и Андреевка. Они завершают разгром резервов оперативно-тактической группы "Восток" украинских силовиков.При этом в Мариуполе штурмовые отряды "Правого сектора"* терроризируют мирных жителей. Они размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, а местное население используют в качестве живого щита, добавил Конашенков."В Северодонецке Луганской области националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ и принудить к продолжению сопротивления. Заградотрядами националистов убиты четыре офицера ВСУ", — рассказал он.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.* Запрещенная в России экстремистская организация.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220227/obstrel-1775393030.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о применении ВСУ запрещенных фосфорных боеприпасов Украинские подразделения массово применяют начиненные фосфором боеприпасы вблизи аэродрома Гостомель в пригородах Киева, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Представитель Минобороны подчеркнул, что применение таких боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" 1980 года. 2022-02-27T16:44 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)