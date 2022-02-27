https://ria.ru/20220227/voz-1775429772.html

Украинский минздрав попросил ВОЗ перестать сотрудничать с Россией

Украинский минздрав попросил ВОЗ перестать сотрудничать с Россией - РИА Новости, 27.02.2022

Украинский минздрав попросил ВОЗ перестать сотрудничать с Россией

Минздрав Украины призвал Всемирную организацию здравоохранения прекратить любое сотрудничество с Россией. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T20:58

2022-02-27T20:58

2022-02-27T22:25

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минздрав Украины призвал Всемирную организацию здравоохранения прекратить любое сотрудничество с Россией."Министерство охраны здоровья (МОЗ) призывает ВОЗ прекратить любое сотрудничество и обмен информацией с РФ. Также МОЗ призывает другие ведомства ООН, стоящие на страже гуманитарных дел, перенести свои региональные представительства из Москвы", - говорится в сообщении минздрава Украины на странице в Facebook.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, воз, украина, россия, донбасс