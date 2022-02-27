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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/volodin-1775450477.html
Володин назвал российскую спецоперацию единственным шансом отстоять мир
Володин назвал российскую спецоперацию единственным шансом отстоять мир - РИА Новости, 28.02.2022
Володин назвал российскую спецоперацию единственным шансом отстоять мир
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал специальную военную операцию России единственной возможностью для установления мира и... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-27T23:56
2022-02-28T00:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
владимир путин
луганская народная республика
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал специальную военную операцию России единственной возможностью для установления мира и предотвращения крупномасштабной войны.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, владимир путин, луганская народная республика, киев, москва
23:56 27.02.2022 (обновлено: 00:06 28.02.2022)
 
Володин назвал российскую спецоперацию единственным шансом отстоять мир

Спикер Госдумы Володин назвал российскую спецоперацию единственным шансом отстоять мир

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал специальную военную операцию России единственной возможностью для установления мира и предотвращения крупномасштабной войны.

"Четверо суток идет специальная миротворческая операция. Мы все понимаем, что она — единственная возможность отстоять мир, остановить геноцид русского народа, предотвратить бойню и полномасштабную войну, обеспечить безопасность нашей страны в будущем", — написал политик.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Александра Покровская
 
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