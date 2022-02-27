https://ria.ru/20220227/volodin-1775450477.html

Володин назвал российскую спецоперацию единственным шансом отстоять мир

Володин назвал российскую спецоперацию единственным шансом отстоять мир - РИА Новости, 28.02.2022

Володин назвал российскую спецоперацию единственным шансом отстоять мир

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал специальную военную операцию России единственной возможностью для установления мира и... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-27T23:56

2022-02-27T23:56

2022-02-28T00:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

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владимир путин

луганская народная республика

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал специальную военную операцию России единственной возможностью для установления мира и предотвращения крупномасштабной войны.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

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