23:56 27.02.2022 (обновлено: 00:06 28.02.2022)
Володин назвал российскую спецоперацию единственным шансом отстоять мир
Спикер Госдумы Володин назвал российскую спецоперацию единственным шансом отстоять мир
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал специальную военную операцию России единственной возможностью для установления мира и предотвращения крупномасштабной войны.
"Четверо суток идет специальная миротворческая операция. Мы все понимаем, что она — единственная возможность отстоять мир, остановить геноцид русского народа, предотвратить бойню и полномасштабную войну, обеспечить безопасность нашей страны в будущем", — написал политик.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: Александра Покровская