https://ria.ru/20220227/volodin-1775359790.html
Володин призвал Зеленского искать любую возможность для переговоров
Володин призвал Зеленского искать любую возможность для переговоров - РИА Новости, 27.02.2022
Володин призвал Зеленского искать любую возможность для переговоров
Владимир Зеленский в нынешней обстановке должен искать любую возможность для переговоров, но находит только отговорки, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин,... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:16
2022-02-27T12:16
2022-02-27T12:37
вячеслав володин
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в нынешней обстановке должен искать любую возможность для переговоров, но находит только отговорки, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что это преступление перед народом Украины и мировым сообществом."В нынешней обстановке в интересах граждан Украины Зеленский должен искать любую возможность для переговоров. Но вместо участия в них ищет отговорки", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что со стороны Зеленского это преступление перед народом Украины и мировым сообществом.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, владимир зеленский, в мире
12:16 27.02.2022 (обновлено: 12:37 27.02.2022)
Володин призвал Зеленского искать любую возможность для переговоров
Спикер Госдумы Володин: Зеленский должен искать любую возможность для переговоров