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Володин призвал Зеленского искать любую возможность для переговоров
Володин призвал Зеленского искать любую возможность для переговоров - РИА Новости, 27.02.2022
Володин призвал Зеленского искать любую возможность для переговоров
Владимир Зеленский в нынешней обстановке должен искать любую возможность для переговоров, но находит только отговорки, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин,... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:16
2022-02-27T12:37
вячеслав володин
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в нынешней обстановке должен искать любую возможность для переговоров, но находит только отговорки, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что это преступление перед народом Украины и мировым сообществом."В нынешней обстановке в интересах граждан Украины Зеленский должен искать любую возможность для переговоров. Но вместо участия в них ищет отговорки", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что со стороны Зеленского это преступление перед народом Украины и мировым сообществом.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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вячеслав володин, владимир зеленский, в мире
12:16 27.02.2022 (обновлено: 12:37 27.02.2022)
 
Володин призвал Зеленского искать любую возможность для переговоров

Спикер Госдумы Володин: Зеленский должен искать любую возможность для переговоров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в нынешней обстановке должен искать любую возможность для переговоров, но находит только отговорки, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что это преступление перед народом Украины и мировым сообществом.
"В нынешней обстановке в интересах граждан Украины Зеленский должен искать любую возможность для переговоров. Но вместо участия в них ищет отговорки", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что со стороны Зеленского это преступление перед народом Украины и мировым сообществом.
Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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В офисе Зеленского заявили, что Киев не поедет на переговоры в Белоруссию
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Вячеслав ВолодинВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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