https://ria.ru/20220227/volodin-1775359790.html

Володин призвал Зеленского искать любую возможность для переговоров

Володин призвал Зеленского искать любую возможность для переговоров - РИА Новости, 27.02.2022

Володин призвал Зеленского искать любую возможность для переговоров

Владимир Зеленский в нынешней обстановке должен искать любую возможность для переговоров, но находит только отговорки, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин,... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T12:16

2022-02-27T12:16

2022-02-27T12:37

вячеслав володин

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в нынешней обстановке должен искать любую возможность для переговоров, но находит только отговорки, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что это преступление перед народом Украины и мировым сообществом."В нынешней обстановке в интересах граждан Украины Зеленский должен искать любую возможность для переговоров. Но вместо участия в них ищет отговорки", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что со стороны Зеленского это преступление перед народом Украины и мировым сообществом.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/peregovory-1775357312.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вячеслав володин, владимир зеленский, в мире