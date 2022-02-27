https://ria.ru/20220227/voennye-1775450601.html

Украинские военные бросают оружие и имущество, отступая с позиций в ДНР

Украинские военные бросают оружие и имущество, отступая с позиций в ДНР - РИА Новости, 27.02.2022

Украинские военные бросают оружие и имущество, отступая с позиций в ДНР

Под натиском народной милиции ДНР украинские военные в спешке отступают, бросают оружие, боеприпасы и имущество, передает корреспондент РИА Новости с мест... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T23:58

2022-02-27T23:58

2022-02-27T23:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

эдуард басурин

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россия

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Под натиском народной милиции ДНР украинские военные в спешке отступают, бросают оружие, боеприпасы и имущество, передает корреспондент РИА Новости с мест боевого столкновения.Они в спешке покидают позиции, которые занимали последние годы на уже бывшей так называемой "линии соприкосновения" в Донбассе. Об этом свидетельствует огромное количество брошенного оружия, боеприпасов и запасов продовольствия.В частности, на оставленных позициях на южном (мариупольском) направлении можно найти противотанковые выстрелы к РПГ, установки ПТУР, гранаты, патроны, а также большие запасы провизии и экипировки.Также среди брошенного военного имущества есть и образцы западного производства, такие как американский противобункерный гранатомёт или болгарские аналоги боеприпасов к советским образцам вооружения.По состоянию на 27 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 17 населённых пунктов: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гнутово и Гранитное, сообщил на брифинге официальный представитель армии ДНР Эдуард Басурин.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

донецкая народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, эдуард басурин, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс