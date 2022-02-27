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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/voennye-1775450601.html
Украинские военные бросают оружие и имущество, отступая с позиций в ДНР
Украинские военные бросают оружие и имущество, отступая с позиций в ДНР - РИА Новости, 27.02.2022
Украинские военные бросают оружие и имущество, отступая с позиций в ДНР
Под натиском народной милиции ДНР украинские военные в спешке отступают, бросают оружие, боеприпасы и имущество, передает корреспондент РИА Новости с мест... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:58
2022-02-27T23:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
эдуард басурин
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Под натиском народной милиции ДНР украинские военные в спешке отступают, бросают оружие, боеприпасы и имущество, передает корреспондент РИА Новости с мест боевого столкновения.Они в спешке покидают позиции, которые занимали последние годы на уже бывшей так называемой "линии соприкосновения" в Донбассе. Об этом свидетельствует огромное количество брошенного оружия, боеприпасов и запасов продовольствия.В частности, на оставленных позициях на южном (мариупольском) направлении можно найти противотанковые выстрелы к РПГ, установки ПТУР, гранаты, патроны, а также большие запасы провизии и экипировки.Также среди брошенного военного имущества есть и образцы западного производства, такие как американский противобункерный гранатомёт или болгарские аналоги боеприпасов к советским образцам вооружения.По состоянию на 27 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 17 населённых пунктов: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гнутово и Гранитное, сообщил на брифинге официальный представитель армии ДНР Эдуард Басурин.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
донецкая народная республика
россия
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Ольга Филиппова
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РИА Новости
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5
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в мире, владимир путин, эдуард басурин, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс
23:58 27.02.2022
 
Украинские военные бросают оружие и имущество, отступая с позиций в ДНР

Под натиском Милиции ДНР украинские военные бросают оружие и имущество, отступая с позиций

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники народной милиции ДНР
Сотрудники народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники народной милиции ДНР
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Под натиском народной милиции ДНР украинские военные в спешке отступают, бросают оружие, боеприпасы и имущество, передает корреспондент РИА Новости с мест боевого столкновения.
Они в спешке покидают позиции, которые занимали последние годы на уже бывшей так называемой "линии соприкосновения" в Донбассе. Об этом свидетельствует огромное количество брошенного оружия, боеприпасов и запасов продовольствия.
Украинские военные в центре Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 08:00
Два дня в Киеве, которые изменят мир
В частности, на оставленных позициях на южном (мариупольском) направлении можно найти противотанковые выстрелы к РПГ, установки ПТУР, гранаты, патроны, а также большие запасы провизии и экипировки.
Также среди брошенного военного имущества есть и образцы западного производства, такие как американский противобункерный гранатомёт или болгарские аналоги боеприпасов к советским образцам вооружения.
По состоянию на 27 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 17 населённых пунктов: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гнутово и Гранитное, сообщил на брифинге официальный представитель армии ДНР Эдуард Басурин.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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