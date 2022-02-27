21:50 27.02.2022 (обновлено: 21:56 27.02.2022)
ДНР заявила об ударе по водоводу "Северский Донец — Донбасс" со стороны ВСУ
Штаб территориальной обороны ДНР: ВСУ нанесли удар по водоводу "Северский Донец — Донбасс"
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по водоводу "Северский Донец-Донбасс", в результате обстрела трубопровод требует дополнительного ремонта, заявил штаб теробороны Донецкой народной республики.
"Сегодня в 20.10 украинские вооруженные формирования открыли огонь по посёлку Победа в Горловке. Повреждения получил трубопровод канала "Северский Донец - Донбасс". Его работа остановлена ещё 25 февраля, но в результате сегодняшнего обстрела трубопровод требует дополнительного ремонта", - сообщается в Telegram-канала штаба.
Жителей призвали иметь запас воды на несколько дней.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Ольга Филиппова