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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/vodovod-1775434600.html
ДНР заявила об ударе по водоводу "Северский Донец — Донбасс" со стороны ВСУ
ДНР заявила об ударе по водоводу "Северский Донец — Донбасс" со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022
ДНР заявила об ударе по водоводу "Северский Донец — Донбасс" со стороны ВСУ
Украинские войска нанесли удар по водоводу "Северский Донец-Донбасс", в результате обстрела трубопровод требует дополнительного ремонта, заявил штаб теробороны... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T21:50
2022-02-27T21:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по водоводу "Северский Донец-Донбасс", в результате обстрела трубопровод требует дополнительного ремонта, заявил штаб теробороны Донецкой народной республики."Сегодня в 20.10 украинские вооруженные формирования открыли огонь по посёлку Победа в Горловке. Повреждения получил трубопровод канала "Северский Донец - Донбасс". Его работа остановлена ещё 25 февраля, но в результате сегодняшнего обстрела трубопровод требует дополнительного ремонта", - сообщается в Telegram-канала штаба.Жителей призвали иметь запас воды на несколько дней.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Филиппова
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в мире, владимир путин, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
21:50 27.02.2022 (обновлено: 21:56 27.02.2022)
 
ДНР заявила об ударе по водоводу "Северский Донец — Донбасс" со стороны ВСУ

Штаб территориальной обороны ДНР: ВСУ нанесли удар по водоводу "Северский Донец — Донбасс"

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по водоводу "Северский Донец-Донбасс", в результате обстрела трубопровод требует дополнительного ремонта, заявил штаб теробороны Донецкой народной республики.
"Сегодня в 20.10 украинские вооруженные формирования открыли огонь по посёлку Победа в Горловке. Повреждения получил трубопровод канала "Северский Донец - Донбасс". Его работа остановлена ещё 25 февраля, но в результате сегодняшнего обстрела трубопровод требует дополнительного ремонта", - сообщается в Telegram-канала штаба.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 19:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина заявила о попадании ракет в пункт захоронения радиоактивных отходов
Жителей призвали иметь запас воды на несколько дней.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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