https://ria.ru/20220227/vodovod-1775434600.html

ДНР заявила об ударе по водоводу "Северский Донец — Донбасс" со стороны ВСУ

ДНР заявила об ударе по водоводу "Северский Донец — Донбасс" со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022

ДНР заявила об ударе по водоводу "Северский Донец — Донбасс" со стороны ВСУ

Украинские войска нанесли удар по водоводу "Северский Донец-Донбасс", в результате обстрела трубопровод требует дополнительного ремонта, заявил штаб теробороны... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T21:50

2022-02-27T21:50

2022-02-27T21:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

донбасс

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по водоводу "Северский Донец-Донбасс", в результате обстрела трубопровод требует дополнительного ремонта, заявил штаб теробороны Донецкой народной республики."Сегодня в 20.10 украинские вооруженные формирования открыли огонь по посёлку Победа в Горловке. Повреждения получил трубопровод канала "Северский Донец - Донбасс". Его работа остановлена ещё 25 февраля, но в результате сегодняшнего обстрела трубопровод требует дополнительного ремонта", - сообщается в Telegram-канала штаба.Жителей призвали иметь запас воды на несколько дней.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775420472.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс