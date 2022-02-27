https://ria.ru/20220227/voda-1775315565.html

Преград для подачи воды в Крым с Украины больше нет

Преград для подачи воды в Крым с Украины больше нет - РИА Новости, 27.02.2022

Преград для подачи воды в Крым с Украины больше нет

Для подачи воды в Крым с Украины по Северо-Крымскому каналу больше ничто не мешает, заявил заместитель командующего Черноморским флотом Михаил Ясников. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T00:46

2022-02-27T00:46

2022-02-27T07:41

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Для подачи воды в Крым с Украины по Северо-Крымскому каналу больше ничто не мешает, заявил заместитель командующего Черноморским флотом Михаил Ясников.Ранее в Минобороны сообщили, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. В субботу глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что бетонную дамбу, сооруженную на территории Херсонской области в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, ликвидировали российские военные. При этом, по его словам, украинские националисты во время отступления подорвали ряд гидротехнических сооружений канала в Херсонской области.По его словам, военные завершают деблокирование подачи воды в Крым. В частности, канал в Херсонской области очистили от растительности и леса, ликвидированы сооруженные дамбы и завершены работы по восстановлению подорванных шлюзовых сооружений.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией полностью прекратила подачу в одностороннем порядке.Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, в некоторых районах республики ввели режимную подачу в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. Началась реализация комплексного плана правительства России по обеспечению надежного водоснабжения. На решение проблемы направили около 50 миллиардов рублей.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/blokada-1774941464.html

https://ria.ru/20220227/damba-1775315900.html

россия

украина

республика крым

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Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, россия, украина, республика крым