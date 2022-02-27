https://ria.ru/20220227/veterany-1775323876.html

Герой ДНР рассказал о возвращении на фронт ветеранов первой волны

Герой ДНР рассказал о возвращении на фронт ветеранов первой волны - РИА Новости, 27.02.2022

Герой ДНР рассказал о возвращении на фронт ветеранов первой волны

Ветераны первой волны возвращаются на фронт в Донбассе, чтобы помочь молодым ополченцам избежать потерь, рассказал в интервью РИА Новости герой ДНР, легендарный РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T03:12

2022-02-27T03:12

2022-02-27T03:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Ветераны первой волны возвращаются на фронт в Донбассе, чтобы помочь молодым ополченцам избежать потерь, рассказал в интервью РИА Новости герой ДНР, легендарный полевой командир Ахра Авидзба (позывной Абхаз).Он назвал глупостью информацию о том, что ветеранов, которые воевали в Донбассе в 2014 году, привлекают из-за того, что ДНР не справляется с украинскими силовиками."Проблема в другом - что мы тогда не усидели и сейчас не усидим", - сказал Авидзба, вновь вступающий в ряды ополчения.По его словам, ветераны могут помочь молодым солдатам, поделиться с ними опытом."Мы понимаем, что за эти 8 лет в наших рядах очень много молодых добавилось. И чтобы их сохранить, мы за счет своего опыта, за счет как-то, может, своей фортуны, которая просто через жернова нас перемолола, но сохранила, хотим помочь сохранить неопытных или просто так поддержать", - отметил он.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/pogibshie-1775306827.html

донецкая народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, россия, украина