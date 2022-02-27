https://ria.ru/20220227/veschanie-1775442382.html

ЕС договорился запретить вещание RT и Sputnik

ЕС договорился запретить вещание RT и Sputnik - РИА Новости, 27.02.2022

ЕС договорился запретить вещание RT и Sputnik

Главы МИД ЕС договорились запретить вещание в RT и Sputnik, заявил в воскресенье журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам виртуальной... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T22:57

2022-02-27T22:57

2022-02-27T23:57

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обострение ситуации в днр и лнр

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Главы МИД ЕС договорились запретить вещание в RT и Sputnik, заявил в воскресенье журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам виртуальной встречи министров."Мы должны бороться с дезинформацией… В этой связи мы собираемся запретить Russia Today и Sputnik вещать в союзе", - сказал он.Теперь это решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.В пресс-службе агентства Sputnik ранее прокомментировали угрозу ввести санкции следующим образом: "Мы предлагаем Евросоюзу не останавливаться на полумерах, а запретить сразу интернет".Операция по демилитаризации УкраиныВладимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

в мире, санкции в отношении россии, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр, телеканал rt, sputnik