Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/veschanie-1775442382.html
ЕС договорился запретить вещание RT и Sputnik
ЕС договорился запретить вещание RT и Sputnik - РИА Новости, 27.02.2022
ЕС договорился запретить вещание RT и Sputnik
Главы МИД ЕС договорились запретить вещание в RT и Sputnik, заявил в воскресенье журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам виртуальной... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T22:57
2022-02-27T23:57
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
жозеп боррель
ситуация в днр и лнр
телеканал rt
sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755773124_0:35:2926:1681_1920x0_80_0_0_d8fd55a78acfa113919fae37a776d764.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Главы МИД ЕС договорились запретить вещание в RT и Sputnik, заявил в воскресенье журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам виртуальной встречи министров."Мы должны бороться с дезинформацией… В этой связи мы собираемся запретить Russia Today и Sputnik вещать в союзе", - сказал он.Теперь это решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.В пресс-службе агентства Sputnik ранее прокомментировали угрозу ввести санкции следующим образом: "Мы предлагаем Евросоюзу не останавливаться на полумерах, а запретить сразу интернет".Операция по демилитаризации УкраиныВладимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220227/facebook-1775411641.html
https://ria.ru/20220227/swift-1775441478.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755773124_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_d6bfea1b618e9fba7e196fb6877941e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, санкции в отношении россии, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр, телеканал rt, sputnik
22:57 27.02.2022 (обновлено: 23:57 27.02.2022)
 
ЕС договорился запретить вещание RT и Sputnik

Глава дипломатии Боррель заявил, что ЕС договорился запретить вещание RT и Sputnik

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОператор на съемке конференции RT
Оператор на съемке конференции RT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Оператор на съемке конференции RT
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Главы МИД ЕС договорились запретить вещание в RT и Sputnik, заявил в воскресенье журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам виртуальной встречи министров.
"Мы должны бороться с дезинформацией… В этой связи мы собираемся запретить Russia Today и Sputnik вещать в союзе", - сказал он.
Теперь это решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.
В пресс-службе агентства Sputnik ранее прокомментировали угрозу ввести санкции следующим образом: "Мы предлагаем Евросоюзу не останавливаться на полумерах, а запретить сразу интернет".

Операция по демилитаризации Украины

Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 19:01
Россия обязана заблокировать Facebook
Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.
Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 22:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС договорился об отключении от SWIFT ряда российских банков
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСанкции в отношении РоссииЖозеп БоррельСитуация в ДНР и ЛНРТелеканал RTSputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала