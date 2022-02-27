https://ria.ru/20220227/veschanie-1775442382.html
ЕС договорился запретить вещание RT и Sputnik
ЕС договорился запретить вещание RT и Sputnik - РИА Новости, 27.02.2022
ЕС договорился запретить вещание RT и Sputnik
Главы МИД ЕС договорились запретить вещание в RT и Sputnik, заявил в воскресенье журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам виртуальной... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T22:57
2022-02-27T22:57
2022-02-27T23:57
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
жозеп боррель
ситуация в днр и лнр
телеканал rt
sputnik
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Главы МИД ЕС договорились запретить вещание в RT и Sputnik, заявил в воскресенье журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам виртуальной встречи министров."Мы должны бороться с дезинформацией… В этой связи мы собираемся запретить Russia Today и Sputnik вещать в союзе", - сказал он.Теперь это решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.В пресс-службе агентства Sputnik ранее прокомментировали угрозу ввести санкции следующим образом: "Мы предлагаем Евросоюзу не останавливаться на полумерах, а запретить сразу интернет".Операция по демилитаризации УкраиныВладимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр, телеканал rt, sputnik
22:57 27.02.2022 (обновлено: 23:57 27.02.2022)
ЕС договорился запретить вещание RT и Sputnik
Глава дипломатии Боррель заявил, что ЕС договорился запретить вещание RT и Sputnik
БРЮССЕЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Главы МИД ЕС договорились запретить вещание в RT и Sputnik, заявил в воскресенье журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам виртуальной встречи министров.
"Мы должны бороться с дезинформацией… В этой связи мы собираемся запретить Russia Today и Sputnik вещать в союзе", - сказал он.
Теперь это решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС
, после чего вступит в силу.
В пресс-службе агентства Sputnik ранее прокомментировали угрозу ввести санкции следующим образом: "Мы предлагаем Евросоюзу
не останавливаться на полумерах, а запретить сразу интернет".
Операция по демилитаризации Украины
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик
с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР
и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия
не собирается оккупировать соседнюю страну.
Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.