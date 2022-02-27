Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/vengriya-1775424015.html
Венгрия заявила, что не будет поставлять оружие Украине
Венгрия заявила, что не будет поставлять оружие Украине - РИА Новости, 27.02.2022
Венгрия заявила, что не будет поставлять оружие Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет отправлять Украине оружие, поскольку стране необходимо все имеющееся у нее вооружение. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T20:14
2022-02-27T20:24
в мире
венгрия
украина
обострение ситуации в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/98/1531769846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_209f50b10065b1966e6585f7331cb581.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет отправлять Украине оружие, поскольку стране необходимо все имеющееся у нее вооружение."Венгерская позиция не изменится, так как венгерским вооруженным силам необходимо все свое вооружение, чтобы иметь возможность защищать границы страны, поэтому, в отличие от Италии и Германии, мы не будем отправлять оружие на Украину", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1.Вместе с тем премьер Венгрии подчеркнул, что его страна поддержит санкции, о которых договорились в ЕС."Я также сказал в Брюсселе, что мы всегда по-разному относились к санкциям, но сейчас это не имеет значения. Идет война и теперь надо не умничать, а объединяться. Вот почему мы поддержим санкции, о которых договорились страны ЕС. Все противоположные новости - дезинформация", - отметил венгерский премьер.
https://ria.ru/20220226/prolivy-1775298403.html
https://ria.ru/20220227/germaniya-1775382840.html
венгрия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/98/1531769846_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a36540bf105d31658ab7dd9ba6ee73e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, россия
20:14 27.02.2022 (обновлено: 20:24 27.02.2022)
 
Венгрия заявила, что не будет поставлять оружие Украине

Премьер Венгрии Орбан заявил, что не будет поставлять оружие Украине

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Базилику Святого Стефана в Будапеште
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет отправлять Украине оружие, поскольку стране необходимо все имеющееся у нее вооружение.
"Венгерская позиция не изменится, так как венгерским вооруженным силам необходимо все свое вооружение, чтобы иметь возможность защищать границы страны, поэтому, в отличие от Италии и Германии, мы не будем отправлять оружие на Украину", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1.
Вид на пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 21:07
Зеленский утверждает, что Эрдоган согласился с важностью закрытия проливов
Вместе с тем премьер Венгрии подчеркнул, что его страна поддержит санкции, о которых договорились в ЕС.
"Я также сказал в Брюсселе, что мы всегда по-разному относились к санкциям, но сейчас это не имеет значения. Идет война и теперь надо не умничать, а объединяться. Вот почему мы поддержим санкции, о которых договорились страны ЕС. Все противоположные новости - дезинформация", - отметил венгерский премьер.
Флаги на здании Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 15:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Германия выделила 15 миллионов евро на гумпомощь Украине
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВенгрияУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала