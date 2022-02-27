https://ria.ru/20220227/vengriya-1775424015.html

Венгрия заявила, что не будет поставлять оружие Украине

Венгрия заявила, что не будет поставлять оружие Украине - РИА Новости, 27.02.2022

Венгрия заявила, что не будет поставлять оружие Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет отправлять Украине оружие, поскольку стране необходимо все имеющееся у нее вооружение. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T20:14

2022-02-27T20:14

2022-02-27T20:24

в мире

венгрия

украина

обострение ситуации в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/98/1531769846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_209f50b10065b1966e6585f7331cb581.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет отправлять Украине оружие, поскольку стране необходимо все имеющееся у нее вооружение."Венгерская позиция не изменится, так как венгерским вооруженным силам необходимо все свое вооружение, чтобы иметь возможность защищать границы страны, поэтому, в отличие от Италии и Германии, мы не будем отправлять оружие на Украину", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1.Вместе с тем премьер Венгрии подчеркнул, что его страна поддержит санкции, о которых договорились в ЕС."Я также сказал в Брюсселе, что мы всегда по-разному относились к санкциям, но сейчас это не имеет значения. Идет война и теперь надо не умничать, а объединяться. Вот почему мы поддержим санкции, о которых договорились страны ЕС. Все противоположные новости - дезинформация", - отметил венгерский премьер.

https://ria.ru/20220226/prolivy-1775298403.html

https://ria.ru/20220227/germaniya-1775382840.html

венгрия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, венгрия, украина, россия