https://ria.ru/20220227/veb-1775366006.html

В ВЭБ отреагировали на возможное отключение от SWIFT

В ВЭБ отреагировали на возможное отключение от SWIFT - РИА Новости, 27.02.2022

В ВЭБ отреагировали на возможное отключение от SWIFT

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ и альтернативные каналы будут задействованы с банками-корреспондентами для поддержки экспорта в условиях... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T13:13

2022-02-27T13:13

2022-02-27T13:13

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

вэб.рф (вэб)

санкции

донбасс

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Система передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ и альтернативные каналы будут задействованы с банками-корреспондентами для поддержки экспорта в условиях отключения от SWIFT, при этом сам ВЭБ в значительной степени ориентирован на поддержку проектов в России, эта работа будет продолжена в полном объеме, сообщили журналистам в ВЭБе."Со своей стороны ВЭБ продолжит максимально содействовать реализации проектов, направленных на развитие экономики страны и повышению качества жизни людей", - говорится в сообщении.Внешние ограничения не влияют на реализацию такой повестки ВЭБа, уточнили в госкорпорации, имея в виду готовящееся отключение от SWIFT российских банков.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.При этом в воскресенье пресс-служба кабмина ФРГ сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT. Пока списка банков, которые попадут под это ограничение, нет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, вэб.рф (вэб), санкции, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии