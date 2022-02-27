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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/veb-1775366006.html
В ВЭБ отреагировали на возможное отключение от SWIFT
В ВЭБ отреагировали на возможное отключение от SWIFT - РИА Новости, 27.02.2022
В ВЭБ отреагировали на возможное отключение от SWIFT
Система передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ и альтернативные каналы будут задействованы с банками-корреспондентами для поддержки экспорта в условиях... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:13
2022-02-27T13:13
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
вэб.рф (вэб)
санкции
донбасс
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Система передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ и альтернативные каналы будут задействованы с банками-корреспондентами для поддержки экспорта в условиях отключения от SWIFT, при этом сам ВЭБ в значительной степени ориентирован на поддержку проектов в России, эта работа будет продолжена в полном объеме, сообщили журналистам в ВЭБе."Со своей стороны ВЭБ продолжит максимально содействовать реализации проектов, направленных на развитие экономики страны и повышению качества жизни людей", - говорится в сообщении.Внешние ограничения не влияют на реализацию такой повестки ВЭБа, уточнили в госкорпорации, имея в виду готовящееся отключение от SWIFT российских банков.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.При этом в воскресенье пресс-служба кабмина ФРГ сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT. Пока списка банков, которые попадут под это ограничение, нет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, россия, вэб.рф (вэб), санкции, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:13 27.02.2022
 
В ВЭБ отреагировали на возможное отключение от SWIFT

ВЭБ: при отключении от SWIFT для поддержки экспорта будут задействованы другие каналы

© "ВЭБ.РФ"Офис "ВЭБ.РФ"
Офис ВЭБ.РФ
© "ВЭБ.РФ"
Офис "ВЭБ.РФ". Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Система передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ и альтернативные каналы будут задействованы с банками-корреспондентами для поддержки экспорта в условиях отключения от SWIFT, при этом сам ВЭБ в значительной степени ориентирован на поддержку проектов в России, эта работа будет продолжена в полном объеме, сообщили журналистам в ВЭБе.
"ВЭБ.РФ в значительной степени ориентирован на поддержку проектов в России, эта работа будет продолжена в полном объеме. В части деятельности по поддержке экспорта с банками - корреспондентами будут задействованы как СПФС, так и альтернативные каналы", - сказано в сообщении.
"Со своей стороны ВЭБ продолжит максимально содействовать реализации проектов, направленных на развитие экономики страны и повышению качества жизни людей", - говорится в сообщении.
Внешние ограничения не влияют на реализацию такой повестки ВЭБа, уточнили в госкорпорации, имея в виду готовящееся отключение от SWIFT российских банков.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.
При этом в воскресенье пресс-служба кабмина ФРГ сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT. Пока списка банков, которые попадут под это ограничение, нет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)СанкцииДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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