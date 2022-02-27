В ВЭБ отреагировали на возможное отключение от SWIFT
ВЭБ: при отключении от SWIFT для поддержки экспорта будут задействованы другие каналы
© "ВЭБ.РФ"Офис "ВЭБ.РФ"
© "ВЭБ.РФ"
Офис "ВЭБ.РФ". Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Система передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ и альтернативные каналы будут задействованы с банками-корреспондентами для поддержки экспорта в условиях отключения от SWIFT, при этом сам ВЭБ в значительной степени ориентирован на поддержку проектов в России, эта работа будет продолжена в полном объеме, сообщили журналистам в ВЭБе.
"ВЭБ.РФ в значительной степени ориентирован на поддержку проектов в России, эта работа будет продолжена в полном объеме. В части деятельности по поддержке экспорта с банками - корреспондентами будут задействованы как СПФС, так и альтернативные каналы", - сказано в сообщении.
"Со своей стороны ВЭБ продолжит максимально содействовать реализации проектов, направленных на развитие экономики страны и повышению качества жизни людей", - говорится в сообщении.
Внешние ограничения не влияют на реализацию такой повестки ВЭБа, уточнили в госкорпорации, имея в виду готовящееся отключение от SWIFT российских банков.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.
Опубликовано: Ольга Фомченкова