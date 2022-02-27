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Минтруд: электронные услуги центров занятости будут доступны в 2022 году
Минтруд: электронные услуги центров занятости будут доступны в 2022 году - РИА Новости, 27.02.2022
Минтруд: электронные услуги центров занятости будут доступны в 2022 году
Электронные услуги, в частности по поиску работы, станут доступны россиянам во второй половине 2022 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T21:08
2022-02-27T21:08
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Электронные услуги, в частности по поиску работы, станут доступны россиянам во второй половине 2022 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.Согласно сообщению, стандарты работы центров занятости населения по временному трудоустройству выпускников, организации оплачиваемых общественных работ, а также по подбору работы для граждан и персонала для компаний вступят в силу уже в марте. Это позволит оказывать услуги на базе единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений.Эти услуги в центрах занятости существовали и прежде, но теперь они смогут оказываться электронно с помощью портала "Работа России" - без необходимости сбора документов, уточнили в Минтруде."Далее все регионы должны привести свои нормативные документы в соответствие с утвержденными стандартами. Воспользоваться электронными услугами центров занятости можно будет во второй половине этого года", - говорится в сообщении.По всей России проходит реформа центров занятости, напомнили в министерстве. Она направлена на то, чтобы вне зависимости от региона проживания гражданин получал качественную услугу.
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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РИА Новости
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60
353
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общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
21:08 27.02.2022
 
Минтруд: электронные услуги центров занятости будут доступны в 2022 году

Минтруд: электронные услуги центров занятости будут доступны россиянам в 2022 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Электронные услуги, в частности по поиску работы, станут доступны россиянам во второй половине 2022 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Согласно сообщению, стандарты работы центров занятости населения по временному трудоустройству выпускников, организации оплачиваемых общественных работ, а также по подбору работы для граждан и персонала для компаний вступят в силу уже в марте. Это позволит оказывать услуги на базе единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений.
Эти услуги в центрах занятости существовали и прежде, но теперь они смогут оказываться электронно с помощью портала "Работа России" - без необходимости сбора документов, уточнили в Минтруде.
"Далее все регионы должны привести свои нормативные документы в соответствие с утвержденными стандартами. Воспользоваться электронными услугами центров занятости можно будет во второй половине этого года", - говорится в сообщении.
По всей России проходит реформа центров занятости, напомнили в министерстве. Она направлена на то, чтобы вне зависимости от региона проживания гражданин получал качественную услугу.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 13:07
Глава Минтруда призвал пересмотреть закон о занятости
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
ОбществоРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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