https://ria.ru/20220227/uslugi-1775430773.html

Минтруд: электронные услуги центров занятости будут доступны в 2022 году

Минтруд: электронные услуги центров занятости будут доступны в 2022 году - РИА Новости, 27.02.2022

Минтруд: электронные услуги центров занятости будут доступны в 2022 году

Электронные услуги, в частности по поиску работы, станут доступны россиянам во второй половине 2022 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T21:08

2022-02-27T21:08

2022-02-27T21:08

общество

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838812_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88001e691c517189cc79d2167beea0eb.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Электронные услуги, в частности по поиску работы, станут доступны россиянам во второй половине 2022 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.Согласно сообщению, стандарты работы центров занятости населения по временному трудоустройству выпускников, организации оплачиваемых общественных работ, а также по подбору работы для граждан и персонала для компаний вступят в силу уже в марте. Это позволит оказывать услуги на базе единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений.Эти услуги в центрах занятости существовали и прежде, но теперь они смогут оказываться электронно с помощью портала "Работа России" - без необходимости сбора документов, уточнили в Минтруде."Далее все регионы должны привести свои нормативные документы в соответствие с утвержденными стандартами. Воспользоваться электронными услугами центров занятости можно будет во второй половине этого года", - говорится в сообщении.По всей России проходит реформа центров занятости, напомнили в министерстве. Она направлена на то, чтобы вне зависимости от региона проживания гражданин получал качественную услугу.

https://ria.ru/20220214/zanyatost-1772695961.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)