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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775448442.html
ЕК: число перемещенных жителей Украины может превысить семь миллионов
ЕК: число перемещенных жителей Украины может превысить семь миллионов - РИА Новости, 27.02.2022
ЕК: число перемещенных жителей Украины может превысить семь миллионов
Еврокомиссия не исключает, что число перемещённых жителей Украины может быть более 7 миллионов человек, заявил еврокомиссар Янез Ленарчич на пресс-конференции. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:43
2022-02-27T23:43
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донбасс
еврокомиссия
евросоюз
россия
украина
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Еврокомиссия не исключает, что число перемещённых жителей Украины может быть более 7 миллионов человек, заявил еврокомиссар Янез Ленарчич на пресс-конференции."В настоящее время ожидаемое количество перемещенных украинцев составляет более 7 миллионов человек", - сказал Ленарчич.Как ранее информировала Еврокомиссия, в Евросоюз въехало около 300 тысяч жителей Украины, лишь очень малая часть из них подала запросы об убежище или международной защите.Подавляющая часть приехавших имеет биометрические паспорта, поэтому они могут оставаться в Евросоюзе без виз до 90 дней. Большинство из них приняли родственники, уточнила еврокомиссар Илва Йоханссон на той же пресс-конференции. Она отметила, что ЕС должен быть готов к более серьёзному "наплыву людей, который хотят приехать и которые должны приветствоваться Евросоюзом".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html
донбасс
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украина
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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60
владимир путин, донбасс, еврокомиссия, евросоюз, россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
23:43 27.02.2022
 
ЕК: число перемещенных жителей Украины может превысить семь миллионов

Еврокомиссар Ленарчич: число перемещенных жителей Украины может превысить семь миллионов

© REUTERS / Bernadett SzaboЛюди на границе Украины и Венгрии. 25 февраля 2022
Люди на границе Украины и Венгрии. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Bernadett Szabo
Люди на границе Украины и Венгрии. 25 февраля 2022
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Еврокомиссия не исключает, что число перемещённых жителей Украины может быть более 7 миллионов человек, заявил еврокомиссар Янез Ленарчич на пресс-конференции.
"В настоящее время ожидаемое количество перемещенных украинцев составляет более 7 миллионов человек", - сказал Ленарчич.
Люди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 08:00
Полная и окончательная денацификация Украины: Россия вновь поможет Европе
Как ранее информировала Еврокомиссия, в Евросоюз въехало около 300 тысяч жителей Украины, лишь очень малая часть из них подала запросы об убежище или международной защите.
Подавляющая часть приехавших имеет биометрические паспорта, поэтому они могут оставаться в Евросоюзе без виз до 90 дней. Большинство из них приняли родственники, уточнила еврокомиссар Илва Йоханссон на той же пресс-конференции. Она отметила, что ЕС должен быть готов к более серьёзному "наплыву людей, который хотят приехать и которые должны приветствоваться Евросоюзом".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные в центре Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 08:00
Два дня в Киеве, которые изменят мир
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонбассЕврокомиссияЕвросоюзРоссияУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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