https://ria.ru/20220227/ukraina-1775448442.html

ЕК: число перемещенных жителей Украины может превысить семь миллионов

ЕК: число перемещенных жителей Украины может превысить семь миллионов - РИА Новости, 27.02.2022

ЕК: число перемещенных жителей Украины может превысить семь миллионов

Еврокомиссия не исключает, что число перемещённых жителей Украины может быть более 7 миллионов человек, заявил еврокомиссар Янез Ленарчич на пресс-конференции. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T23:43

2022-02-27T23:43

2022-02-27T23:43

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Еврокомиссия не исключает, что число перемещённых жителей Украины может быть более 7 миллионов человек, заявил еврокомиссар Янез Ленарчич на пресс-конференции."В настоящее время ожидаемое количество перемещенных украинцев составляет более 7 миллионов человек", - сказал Ленарчич.Как ранее информировала Еврокомиссия, в Евросоюз въехало около 300 тысяч жителей Украины, лишь очень малая часть из них подала запросы об убежище или международной защите.Подавляющая часть приехавших имеет биометрические паспорта, поэтому они могут оставаться в Евросоюзе без виз до 90 дней. Большинство из них приняли родственники, уточнила еврокомиссар Илва Йоханссон на той же пресс-конференции. Она отметила, что ЕС должен быть готов к более серьёзному "наплыву людей, который хотят приехать и которые должны приветствоваться Евросоюзом".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, донбасс, еврокомиссия, евросоюз, россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр