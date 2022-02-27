https://ria.ru/20220227/ukraina-1775448139.html
ЕС намерен предоставить Украине боевые самолеты
ЕС намерен предоставить Украине боевые самолеты - РИА Новости, 27.02.2022
ЕС намерен предоставить Украине боевые самолеты
Евросоюз намерен в рамках объявленной военной помощи Украине предоставить среди прочего боевые самолеты, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:40
2022-02-27T23:40
2022-02-27T23:40
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз намерен в рамках объявленной военной помощи Украине предоставить среди прочего боевые самолеты, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Мы намерены поставлять оружие, в том числе боевые самолеты", - сказал Боррель на брифинге по итогам видеоконференции с участием руководителей внешнеполитических ведомств ЕС.Ранее он сообщил, что Главы МИД ЕС договорились о направлении беспрецедентной помощи украинской армии, в том числе о финансировании поставок оружия на сумму 450 миллионов евро, а также оборудования на 50 миллионов.Он пояснил, что ряд государств ЕС также будет поставлять украинским военным вооружение на двусторонней основе.По словам Борреля, министры обороны ЕС проведут встречу и обсудят, как доставить оружие украинской армии. Хабом для сбора оружия для Украины станет Польша.Решение будет в ближайшие часы оформлено официально и опубликовано.
https://ria.ru/20220227/pomosch-1775444940.html
https://ria.ru/20220227/germaniya-1775382840.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, жозеп боррель, россия
ЕС намерен предоставить Украине боевые самолеты
Боррель: ЕС намерен предоставить Украине боевые самолеты