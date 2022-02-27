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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ЕС намерен предоставить Украине боевые самолеты
ЕС намерен предоставить Украине боевые самолеты - РИА Новости, 27.02.2022
ЕС намерен предоставить Украине боевые самолеты
Евросоюз намерен в рамках объявленной военной помощи Украине предоставить среди прочего боевые самолеты, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:40
2022-02-27T23:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
жозеп боррель
россия
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз намерен в рамках объявленной военной помощи Украине предоставить среди прочего боевые самолеты, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Мы намерены поставлять оружие, в том числе боевые самолеты", - сказал Боррель на брифинге по итогам видеоконференции с участием руководителей внешнеполитических ведомств ЕС.Ранее он сообщил, что Главы МИД ЕС договорились о направлении беспрецедентной помощи украинской армии, в том числе о финансировании поставок оружия на сумму 450 миллионов евро, а также оборудования на 50 миллионов.Он пояснил, что ряд государств ЕС также будет поставлять украинским военным вооружение на двусторонней основе.По словам Борреля, министры обороны ЕС проведут встречу и обсудят, как доставить оружие украинской армии. Хабом для сбора оружия для Украины станет Польша.Решение будет в ближайшие часы оформлено официально и опубликовано.
https://ria.ru/20220227/pomosch-1775444940.html
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Севастиан Котов
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в мире, украина, жозеп боррель, россия
23:40 27.02.2022
 
ЕС намерен предоставить Украине боевые самолеты

Боррель: ЕС намерен предоставить Украине боевые самолеты

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз намерен в рамках объявленной военной помощи Украине предоставить среди прочего боевые самолеты, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Мы намерены поставлять оружие, в том числе боевые самолеты", - сказал Боррель на брифинге по итогам видеоконференции с участием руководителей внешнеполитических ведомств ЕС.
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Ранее он сообщил, что Главы МИД ЕС договорились о направлении беспрецедентной помощи украинской армии, в том числе о финансировании поставок оружия на сумму 450 миллионов евро, а также оборудования на 50 миллионов.
Он пояснил, что ряд государств ЕС также будет поставлять украинским военным вооружение на двусторонней основе.
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По словам Борреля, министры обороны ЕС проведут встречу и обсудят, как доставить оружие украинской армии. Хабом для сбора оружия для Украины станет Польша.
Решение будет в ближайшие часы оформлено официально и опубликовано.
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЖозеп БоррельРоссия
 
 
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