https://ria.ru/20220227/ukraina-1775448139.html

ЕС намерен предоставить Украине боевые самолеты

ЕС намерен предоставить Украине боевые самолеты - РИА Новости, 27.02.2022

ЕС намерен предоставить Украине боевые самолеты

Евросоюз намерен в рамках объявленной военной помощи Украине предоставить среди прочего боевые самолеты, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T23:40

2022-02-27T23:40

2022-02-27T23:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

жозеп боррель

россия

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз намерен в рамках объявленной военной помощи Украине предоставить среди прочего боевые самолеты, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Мы намерены поставлять оружие, в том числе боевые самолеты", - сказал Боррель на брифинге по итогам видеоконференции с участием руководителей внешнеполитических ведомств ЕС.Ранее он сообщил, что Главы МИД ЕС договорились о направлении беспрецедентной помощи украинской армии, в том числе о финансировании поставок оружия на сумму 450 миллионов евро, а также оборудования на 50 миллионов.Он пояснил, что ряд государств ЕС также будет поставлять украинским военным вооружение на двусторонней основе.По словам Борреля, министры обороны ЕС проведут встречу и обсудят, как доставить оружие украинской армии. Хабом для сбора оружия для Украины станет Польша.Решение будет в ближайшие часы оформлено официально и опубликовано.

https://ria.ru/20220227/pomosch-1775444940.html

https://ria.ru/20220227/germaniya-1775382840.html

украина

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, жозеп боррель, россия