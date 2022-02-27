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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775446691.html
В ОБСЕ призвали прекратить огонь, чтобы эвакуировать жителей Киева
В ОБСЕ призвали прекратить огонь, чтобы эвакуировать жителей Киева - РИА Новости, 27.02.2022
В ОБСЕ призвали прекратить огонь, чтобы эвакуировать жителей Киева
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал прекратить огонь, чтобы эвакуировать жителей Киева. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:29
2022-02-27T23:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
обсе
киев
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ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал прекратить огонь, чтобы эвакуировать жителей Киева."В нашей помощи нуждаются женщины и дети, оказавшиеся в Киеве в результате боевых действий. Как действующий председатель ОБСЕ я призываю к немедленному прекращению огня, чтобы позволить эвакуировать пострадавших мирных жителей и доставить в город гуманитарную помощь", - написал Рау в Twitter.
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Севастиан Котов
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в мире, обсе, киев
23:29 27.02.2022
 
В ОБСЕ призвали прекратить огонь, чтобы эвакуировать жителей Киева

Председатель ОБСЕ Рау призвал прекратить огонь, чтобы эвакуировать жителей Киева

© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
© ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал прекратить огонь, чтобы эвакуировать жителей Киева.
"В нашей помощи нуждаются женщины и дети, оказавшиеся в Киеве в результате боевых действий. Как действующий председатель ОБСЕ я призываю к немедленному прекращению огня, чтобы позволить эвакуировать пострадавших мирных жителей и доставить в город гуманитарную помощь", - написал Рау в Twitter.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреОБСЕКиев
 
 
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