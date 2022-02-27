https://ria.ru/20220227/ukraina-1775446691.html
В ОБСЕ призвали прекратить огонь, чтобы эвакуировать жителей Киева
В ОБСЕ призвали прекратить огонь, чтобы эвакуировать жителей Киева - РИА Новости, 27.02.2022
В ОБСЕ призвали прекратить огонь, чтобы эвакуировать жителей Киева
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал прекратить огонь, чтобы эвакуировать жителей Киева. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:29
2022-02-27T23:29
2022-02-27T23:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
обсе
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772883899_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_e40fa6b2232de4a4c9d2725240271513.jpg
ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал прекратить огонь, чтобы эвакуировать жителей Киева."В нашей помощи нуждаются женщины и дети, оказавшиеся в Киеве в результате боевых действий. Как действующий председатель ОБСЕ я призываю к немедленному прекращению огня, чтобы позволить эвакуировать пострадавших мирных жителей и доставить в город гуманитарную помощь", - написал Рау в Twitter.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772883899_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_0227ab066f0f39544423cd6cda242943.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обсе, киев
В ОБСЕ призвали прекратить огонь, чтобы эвакуировать жителей Киева
Председатель ОБСЕ Рау призвал прекратить огонь, чтобы эвакуировать жителей Киева