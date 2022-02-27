https://ria.ru/20220227/ukraina-1775446691.html

В ОБСЕ призвали прекратить огонь, чтобы эвакуировать жителей Киева

В ОБСЕ призвали прекратить огонь, чтобы эвакуировать жителей Киева - РИА Новости, 27.02.2022

В ОБСЕ призвали прекратить огонь, чтобы эвакуировать жителей Киева

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал прекратить огонь, чтобы эвакуировать жителей Киева. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T23:29

2022-02-27T23:29

2022-02-27T23:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

обсе

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772883899_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_e40fa6b2232de4a4c9d2725240271513.jpg

ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал прекратить огонь, чтобы эвакуировать жителей Киева."В нашей помощи нуждаются женщины и дети, оказавшиеся в Киеве в результате боевых действий. Как действующий председатель ОБСЕ я призываю к немедленному прекращению огня, чтобы позволить эвакуировать пострадавших мирных жителей и доставить в город гуманитарную помощь", - написал Рау в Twitter.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, обсе, киев