https://ria.ru/20220227/ukraina-1775437182.html

UPS и FedEx приостановили отправку корреспонденции в Россию

UPS и FedEx приостановили отправку корреспонденции в Россию - РИА Новости, 27.02.2022

UPS и FedEx приостановили отправку корреспонденции в Россию

Американские почтовые службы UPS и FedEx объявили о приостановке доставки писем и посылок в Россию из-за событий на Украине, сообщили обе компании на своих... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T22:16

2022-02-27T22:16

2022-02-27T22:21

fedex

украина

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

ups

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764920174_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_1b89fa7d0ee87e16ea92abea80c03ac0.jpg

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Американские почтовые службы UPS и FedEx объявили о приостановке доставки писем и посылок в Россию из-за событий на Украине, сообщили обе компании на своих сайтах."Мы внимательно следим за обстановкой и ввели в действие планы действий в экстренной ситуации, которые включают временную приостановку... услуг доставки в Россию до особого уведомления", - сказано в сообщении UPS.Так же поступили в FedEx. На Украине обе компании приостановили услуги доставки и вывоза корреспонденции.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

fedex , украина, в мире, ups, россия