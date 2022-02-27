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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775437182.html
UPS и FedEx приостановили отправку корреспонденции в Россию
UPS и FedEx приостановили отправку корреспонденции в Россию - РИА Новости, 27.02.2022
UPS и FedEx приостановили отправку корреспонденции в Россию
Американские почтовые службы UPS и FedEx объявили о приостановке доставки писем и посылок в Россию из-за событий на Украине, сообщили обе компании на своих... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T22:16
2022-02-27T22:21
fedex
украина
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
ups
россия
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Американские почтовые службы UPS и FedEx объявили о приостановке доставки писем и посылок в Россию из-за событий на Украине, сообщили обе компании на своих сайтах."Мы внимательно следим за обстановкой и ввели в действие планы действий в экстренной ситуации, которые включают временную приостановку... услуг доставки в Россию до особого уведомления", - сказано в сообщении UPS.Так же поступили в FedEx. На Украине обе компании приостановили услуги доставки и вывоза корреспонденции.
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Севастиан Котов
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fedex , украина, в мире, ups, россия
22:16 27.02.2022 (обновлено: 22:21 27.02.2022)
 
UPS и FedEx приостановили отправку корреспонденции в Россию

UPS и FedEx приостановили отправку корреспонденции в Россию из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на Замоскворечье с Красной площади в Москве
Вид на Замоскворечье с Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вид на Замоскворечье с Красной площади в Москве
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Американские почтовые службы UPS и FedEx объявили о приостановке доставки писем и посылок в Россию из-за событий на Украине, сообщили обе компании на своих сайтах.
"Мы внимательно следим за обстановкой и ввели в действие планы действий в экстренной ситуации, которые включают временную приостановку... услуг доставки в Россию до особого уведомления", - сказано в сообщении UPS.
Так же поступили в FedEx. На Украине обе компании приостановили услуги доставки и вывоза корреспонденции.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Севастиан Котов
 
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