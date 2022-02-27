https://ria.ru/20220227/ukraina-1775437182.html
UPS и FedEx приостановили отправку корреспонденции в Россию
UPS и FedEx приостановили отправку корреспонденции в Россию - РИА Новости, 27.02.2022
UPS и FedEx приостановили отправку корреспонденции в Россию
Американские почтовые службы UPS и FedEx объявили о приостановке доставки писем и посылок в Россию из-за событий на Украине, сообщили обе компании на своих... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T22:16
2022-02-27T22:16
2022-02-27T22:21
fedex
украина
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
ups
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764920174_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_1b89fa7d0ee87e16ea92abea80c03ac0.jpg
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Американские почтовые службы UPS и FedEx объявили о приостановке доставки писем и посылок в Россию из-за событий на Украине, сообщили обе компании на своих сайтах."Мы внимательно следим за обстановкой и ввели в действие планы действий в экстренной ситуации, которые включают временную приостановку... услуг доставки в Россию до особого уведомления", - сказано в сообщении UPS.Так же поступили в FedEx. На Украине обе компании приостановили услуги доставки и вывоза корреспонденции.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764920174_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e03cef0b37f2c35056c3180c0ea71502.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
fedex , украина, в мире, ups, россия
22:16 27.02.2022 (обновлено: 22:21 27.02.2022)
UPS и FedEx приостановили отправку корреспонденции в Россию
UPS и FedEx приостановили отправку корреспонденции в Россию из-за ситуации на Украине