https://ria.ru/20220227/ukraina-1775435224.html

Киев заявляет, что переговоры с Москвой не начнутся еще несколько часов

Киев заявляет, что переговоры с Москвой не начнутся еще несколько часов - РИА Новости, 28.02.2022

Киев заявляет, что переговоры с Москвой не начнутся еще несколько часов

В Киеве заявляют, что переговоры с РФ не начнутся еще несколько часов, при этом, информация об этом российской стороной пока не подтверждается. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-27T22:01

2022-02-27T22:01

2022-02-28T09:21

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Киеве заявляют, что переговоры с РФ не начнутся еще несколько часов, при этом, информация об этом российской стороной пока не подтверждается.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.Как сообщает портал nv.ua, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил им, что переговоры с РФ не начнутся еще несколько часов из-за очень сложной логистики и мер безопасности для украинской делегации. По его словам, на переговорах будет работать передовая делегация, которая должна определить условия хода дальнейших переговоров. Он отметил, что на повестке дня стоит вопрос мира.Телеканал CNN, в свою очередь, сообщает со ссылкой на замглавы МВД Украины Евгения Енина, что переговоры пройдут в понедельник утром по местному времени. Информация Киева российской стороной пока не подтверждается.Ранее, как сообщали украинские СМИ, представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский утверждал, что переговоры делегаций РФ и Украины уже начались. Однако российская сторона опровергла сообщения о начале переговоров России и Украины в Белоруссии.

https://ria.ru/20220227/zelenskiy-1775414456.html

https://ria.ru/20220227/kuleba-1775404120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, киев, россия, владимир зеленский, владимир мединский, белоруссия