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Киев заявляет, что переговоры с Москвой не начнутся еще несколько часов
Киев заявляет, что переговоры с Москвой не начнутся еще несколько часов - РИА Новости, 28.02.2022
Киев заявляет, что переговоры с Москвой не начнутся еще несколько часов
В Киеве заявляют, что переговоры с РФ не начнутся еще несколько часов, при этом, информация об этом российской стороной пока не подтверждается. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-27T22:01
2022-02-28T09:21
в мире
киев
россия
владимир зеленский
владимир мединский
белоруссия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Киеве заявляют, что переговоры с РФ не начнутся еще несколько часов, при этом, информация об этом российской стороной пока не подтверждается.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.Как сообщает портал nv.ua, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил им, что переговоры с РФ не начнутся еще несколько часов из-за очень сложной логистики и мер безопасности для украинской делегации. По его словам, на переговорах будет работать передовая делегация, которая должна определить условия хода дальнейших переговоров. Он отметил, что на повестке дня стоит вопрос мира.Телеканал CNN, в свою очередь, сообщает со ссылкой на замглавы МВД Украины Евгения Енина, что переговоры пройдут в понедельник утром по местному времени. Информация Киева российской стороной пока не подтверждается.Ранее, как сообщали украинские СМИ, представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский утверждал, что переговоры делегаций РФ и Украины уже начались. Однако российская сторона опровергла сообщения о начале переговоров России и Украины в Белоруссии.
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в мире, киев, россия, владимир зеленский, владимир мединский, белоруссия
22:01 27.02.2022 (обновлено: 09:21 28.02.2022)
 
Киев заявляет, что переговоры с Москвой не начнутся еще несколько часов

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: переговоры с Москвой не начнутся еще несколько часов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и Украины
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Киеве заявляют, что переговоры с РФ не начнутся еще несколько часов, при этом, информация об этом российской стороной пока не подтверждается.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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Зеленский заявил, что не сильно верит в результат встречи с Россией
Как сообщает портал nv.ua, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил им, что переговоры с РФ не начнутся еще несколько часов из-за очень сложной логистики и мер безопасности для украинской делегации. По его словам, на переговорах будет работать передовая делегация, которая должна определить условия хода дальнейших переговоров. Он отметил, что на повестке дня стоит вопрос мира.
Телеканал CNN, в свою очередь, сообщает со ссылкой на замглавы МВД Украины Евгения Енина, что переговоры пройдут в понедельник утром по местному времени. Информация Киева российской стороной пока не подтверждается.
Ранее, как сообщали украинские СМИ, представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский утверждал, что переговоры делегаций РФ и Украины уже начались. Однако российская сторона опровергла сообщения о начале переговоров России и Украины в Белоруссии.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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Глава МИД Украины не исключил, что итогом переговоров с Россией будет мир
Опубликовано: Севастиан Котов
 
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