https://ria.ru/20220227/ukraina-1775428144.html
Названный в СМИ главой делегации Киева почти 30 лет работает в МИД
Названный в СМИ главой делегации Киева почти 30 лет работает в МИД - РИА Новости, 27.02.2022
Названный в СМИ главой делегации Киева почти 30 лет работает в МИД
Возглавивший, согласно данным украинских СМИ, делегацию Украины на переговорах с Россией замглавы украинского МИД Николай Точицкий с 1993 года работает в... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T20:46
2022-02-27T20:46
2022-02-27T20:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
украина
россия
белоруссия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Возглавивший, согласно данным украинских СМИ, делегацию Украины на переговорах с Россией замглавы украинского МИД Николай Точицкий с 1993 года работает в министерстве иностранных дел страны. По мнению политолога, директора Института новейших государств Алексея Мартынова, уровень представительства украинской делегации не очень высокий.Ранее украинское издание "Зеркало недели" написало, что украинскую делегацию на переговорах с Россией будет возглавлять замглавы МИД Николай Точицкий.Согласно данным открытых источников, Точицкий с 1993 года работает в министерстве иностранных дел, до 2021 года он был послом Украины при Евросоюзе. До этого занимал различные должности в центральном аппарате МИД Украины, где занимался в том числе вопросами контроля над вооружениями и европейской безопасности. Кроме того, он был консулом в Сан-Франциско, возглавлял консульскую службу министерства и в разное время занимал посты постпреда Украины при Совете Европы и посла в Бельгии.Точицкий владеет английским и французским языками, имеет дипломы переводчика и юриста-международника. Также он получал образование в Женевском центре политики безопасности.Политолог отметил, что, по его мнению, уровень представительства "не такой уж и высокий со стороны Украины, но подобные переговоры в первую очередь ставят целью остановить кровопролитие, а насколько они (представители Украины на переговорах - ред.) будут полномочны - посмотрим". "Россия заинтересована в как можно более скором решении этой конфликтной ситуации, не развивая силовую составляющую. А оппоненты как раз прямо заинтересованы в том, чтобы эта история как можно дольше затянулась", - полагает Мартынов.Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал РИА Новости, что также не может сказать ничего определённого про Точицкого, но в целом в последние годы уровень украинский дипломатов, по его мнению, довольно низкий.В делегацию РФ входят руководящие работники на уровне заместителей министра обороны РФ Александр Фомин, МИД - Андрей Руденко, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Глава официальной делегации переговорщиков - Владимир Мединский.Ранее Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220227/kuleba-1775404120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, россия, белоруссия
Названный в СМИ главой делегации Киева почти 30 лет работает в МИД
Названный в СМИ главой делегации Киева на переговорах Точицкий 30 лет работает в МИД
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Возглавивший, согласно данным украинских СМИ, делегацию Украины на переговорах с Россией замглавы украинского МИД Николай Точицкий с 1993 года работает в министерстве иностранных дел страны. По мнению политолога, директора Института новейших государств Алексея Мартынова, уровень представительства украинской делегации не очень высокий.
Ранее украинское издание "Зеркало недели" написало, что украинскую делегацию на переговорах с Россией будет возглавлять замглавы МИД Николай Точицкий.
Согласно данным открытых источников, Точицкий с 1993 года работает в министерстве иностранных дел, до 2021 года он был послом Украины при Евросоюзе. До этого занимал различные должности в центральном аппарате МИД Украины, где занимался в том числе вопросами контроля над вооружениями и европейской безопасности. Кроме того, он был консулом в Сан-Франциско, возглавлял консульскую службу министерства и в разное время занимал посты постпреда Украины при Совете Европы и посла в Бельгии.
Точицкий владеет английским и французским языками, имеет дипломы переводчика и юриста-международника. Также он получал образование в Женевском центре политики безопасности.
"Не могу ничего про него сказать, кроме того, что фамилия периодически проскакивала в СМИ в связи с его деятельностью в ЕС. Но какие-то яркие события, связанные с его именем, не вспомню", - сказал Мартынов РИА Новости.
Политолог отметил, что, по его мнению, уровень представительства "не такой уж и высокий со стороны Украины, но подобные переговоры в первую очередь ставят целью остановить кровопролитие, а насколько они (представители Украины на переговорах - ред.) будут полномочны - посмотрим". "Россия заинтересована в как можно более скором решении этой конфликтной ситуации, не развивая силовую составляющую. А оппоненты как раз прямо заинтересованы в том, чтобы эта история как можно дольше затянулась", - полагает Мартынов.
Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
сказал РИА Новости, что также не может сказать ничего определённого про Точицкого, но в целом в последние годы уровень украинский дипломатов, по его мнению, довольно низкий.
В делегацию РФ входят руководящие работники на уровне заместителей министра обороны РФ Александр Фомин
, МИД - Андрей Руденко
, посол России
в Белоруссии Борис Грызлов
и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий
. Глава официальной делегации переговорщиков - Владимир Мединский
.
Ранее Мединский заявил, что Украина
согласовала переговоры в Гомельской области
, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко
с Владимиром Зеленским
. Позже Sputnik Беларусь
сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.