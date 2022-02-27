https://ria.ru/20220227/ukraina-1775428144.html

Названный в СМИ главой делегации Киева почти 30 лет работает в МИД

Названный в СМИ главой делегации Киева почти 30 лет работает в МИД - РИА Новости, 27.02.2022

Названный в СМИ главой делегации Киева почти 30 лет работает в МИД

Возглавивший, согласно данным украинских СМИ, делегацию Украины на переговорах с Россией замглавы украинского МИД Николай Точицкий с 1993 года работает в... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T20:46

2022-02-27T20:46

2022-02-27T20:46

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Возглавивший, согласно данным украинских СМИ, делегацию Украины на переговорах с Россией замглавы украинского МИД Николай Точицкий с 1993 года работает в министерстве иностранных дел страны. По мнению политолога, директора Института новейших государств Алексея Мартынова, уровень представительства украинской делегации не очень высокий.Ранее украинское издание "Зеркало недели" написало, что украинскую делегацию на переговорах с Россией будет возглавлять замглавы МИД Николай Точицкий.Согласно данным открытых источников, Точицкий с 1993 года работает в министерстве иностранных дел, до 2021 года он был послом Украины при Евросоюзе. До этого занимал различные должности в центральном аппарате МИД Украины, где занимался в том числе вопросами контроля над вооружениями и европейской безопасности. Кроме того, он был консулом в Сан-Франциско, возглавлял консульскую службу министерства и в разное время занимал посты постпреда Украины при Совете Европы и посла в Бельгии.Точицкий владеет английским и французским языками, имеет дипломы переводчика и юриста-международника. Также он получал образование в Женевском центре политики безопасности.Политолог отметил, что, по его мнению, уровень представительства "не такой уж и высокий со стороны Украины, но подобные переговоры в первую очередь ставят целью остановить кровопролитие, а насколько они (представители Украины на переговорах - ред.) будут полномочны - посмотрим". "Россия заинтересована в как можно более скором решении этой конфликтной ситуации, не развивая силовую составляющую. А оппоненты как раз прямо заинтересованы в том, чтобы эта история как можно дольше затянулась", - полагает Мартынов.Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал РИА Новости, что также не может сказать ничего определённого про Точицкого, но в целом в последние годы уровень украинский дипломатов, по его мнению, довольно низкий.В делегацию РФ входят руководящие работники на уровне заместителей министра обороны РФ Александр Фомин, МИД - Андрей Руденко, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Глава официальной делегации переговорщиков - Владимир Мединский.Ранее Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220227/kuleba-1775404120.html

https://ria.ru/20220227/zelenskiy-1775414456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир зеленский, украина, россия, белоруссия