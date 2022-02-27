19:49 27.02.2022 (обновлено: 20:03 27.02.2022)
Россия будет достойно относиться к сложившим оружие, заявили в Минобороны
В Минобороны заявили, что Россия будет достойно относиться к сложившим оружие военным ВСУ
Сдавшиеся народной милиции ЛНР бойцы Нацгвардии Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие продолжают уважительно относиться к украинским военнопленным, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Что касается украинских военнопленных, мы продолжим достойно относиться ко всем сложившим оружие военнослужащим украинских вооруженных сил. Понимаем, что они давали присягу народу Украины. Все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова