https://ria.ru/20220227/ukraina-1775420094.html

Россия будет достойно относиться к сложившим оружие, заявили в Минобороны

Россия будет достойно относиться к сложившим оружие, заявили в Минобороны - РИА Новости, 27.02.2022

Россия будет достойно относиться к сложившим оружие, заявили в Минобороны

Российские военнослужащие продолжают уважительно относиться к украинским военнопленным, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:49

2022-02-27T19:49

2022-02-27T20:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775370339_0:0:1195:673_1920x0_80_0_0_6200b47c7904743a1aae8eb2968cda01.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие продолжают уважительно относиться к украинским военнопленным, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Что касается украинских военнопленных, мы продолжим достойно относиться ко всем сложившим оружие военнослужащим украинских вооруженных сил. Понимаем, что они давали присягу народу Украины. Все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/minoborony-1775421225.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс