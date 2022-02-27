https://ria.ru/20220227/ukraina-1775419737.html

Минобороны сообщило об уничтожении 1067 военных объектов Украины

Минобороны сообщило об уничтожении 1067 военных объектов Украины - РИА Новости, 27.02.2022

Минобороны сообщило об уничтожении 1067 военных объектов Украины

Российские военные в ходе специальной военной операции поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 27 пунктов управления и узлов связи и... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:46

2022-02-27T19:46

2022-02-27T20:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 27 пунктов управления и узлов связи и 38 зенитных ракетных комплексов, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими вооруженными силами с начала специальной военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал Конашенков.Он пояснил, что в их число входят 27 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, а также 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны - С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 56 радиолокационных станций.Конашенков уточнил, что 27 февраля уничтожены 7 зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 в районе города Краматорск. Сбиты 3 ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2" в пригородах Чернигова."Также с начала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронированных машин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной автомобильной техники", - добавил официальный представитель Минобороны РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220227/zhertvy-1775419870.html

https://ria.ru/20220227/lnr-1775416115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, чернигов, украина, вооруженные силы рф, безопасность, краматорск, в мире