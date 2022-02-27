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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775419737.html
Минобороны сообщило об уничтожении 1067 военных объектов Украины
Минобороны сообщило об уничтожении 1067 военных объектов Украины - РИА Новости, 27.02.2022
Минобороны сообщило об уничтожении 1067 военных объектов Украины
Российские военные в ходе специальной военной операции поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 27 пунктов управления и узлов связи и... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:46
2022-02-27T20:00
обострение ситуации в днр и лнр
россия
чернигов
украина
вооруженные силы рф
безопасность
краматорск
в мире
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 27 пунктов управления и узлов связи и 38 зенитных ракетных комплексов, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими вооруженными силами с начала специальной военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал Конашенков.Он пояснил, что в их число входят 27 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, а также 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны - С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 56 радиолокационных станций.Конашенков уточнил, что 27 февраля уничтожены 7 зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 в районе города Краматорск. Сбиты 3 ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2" в пригородах Чернигова."Также с начала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронированных машин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной автомобильной техники", - добавил официальный представитель Минобороны РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220227/zhertvy-1775419870.html
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Дарья Буймова
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россия, чернигов, украина, вооруженные силы рф, безопасность, краматорск, в мире
19:46 27.02.2022 (обновлено: 20:00 27.02.2022)
 
Минобороны сообщило об уничтожении 1067 военных объектов Украины

Минобороны сообщило об уничтожении 1067 объектов военной инфраструктуры Украины

© Aris MessinisЧерный дым поднимается над военным аэродромом в Чугуеве под Харьковом
Черный дым поднимается над военным аэродромом в Чугуеве под Харьковом
© Aris Messinis
Черный дым поднимается над военным аэродромом в Чугуеве под Харьковом. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 27 пунктов управления и узлов связи и 38 зенитных ракетных комплексов, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими вооруженными силами с начала специальной военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал Конашенков.
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Вчера, 19:43В мире
В Минобороны РФ рассказали о потерях во время спецоперации в Донбассе
Он пояснил, что в их число входят 27 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, а также 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны - С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 56 радиолокационных станций.
Конашенков уточнил, что 27 февраля уничтожены 7 зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 в районе города Краматорск. Сбиты 3 ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2" в пригородах Чернигова.
"Также с начала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронированных машин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной автомобильной техники", - добавил официальный представитель Минобороны РФ.
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Вчера, 19:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД ЛНР сообщил об освобождении восьми населенных пунктов
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияЧерниговУкраинаВооруженные силы РФБезопасностьКраматорскВ мире
 
 
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