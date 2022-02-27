19:46 27.02.2022 (обновлено: 20:00 27.02.2022)
Минобороны сообщило об уничтожении 1067 военных объектов Украины
Минобороны сообщило об уничтожении 1067 объектов военной инфраструктуры Украины
© Aris MessinisЧерный дым поднимается над военным аэродромом в Чугуеве под Харьковом
© Aris Messinis
Черный дым поднимается над военным аэродромом в Чугуеве под Харьковом. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 27 пунктов управления и узлов связи и 38 зенитных ракетных комплексов, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими вооруженными силами с начала специальной военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал Конашенков.
Он пояснил, что в их число входят 27 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, а также 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны - С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 56 радиолокационных станций.
Конашенков уточнил, что 27 февраля уничтожены 7 зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 в районе города Краматорск. Сбиты 3 ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2" в пригородах Чернигова.
"Также с начала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронированных машин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной автомобильной техники", - добавил официальный представитель Минобороны РФ.
Опубликовано: Дарья Буймова