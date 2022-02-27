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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775412030.html
Комендантский час ввели в подконтрольной Киеву части Донецкой области
Комендантский час ввели в подконтрольной Киеву части Донецкой области - РИА Новости, 27.02.2022
Комендантский час ввели в подконтрольной Киеву части Донецкой области
Комендантский час введен в подконтрольной Киеву части Донецкой области с воскресенья, он будет действовать с 17.00 (18.00 мск) до 08.00 (09.00 мск), сообщили в... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T18:49
2022-02-27T18:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая область
россия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Комендантский час введен в подконтрольной Киеву части Донецкой области с воскресенья, он будет действовать с 17.00 (18.00 мск) до 08.00 (09.00 мск), сообщили в Донецкой облгосадминистрации.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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в мире, украина, донецкая область, россия
18:49 27.02.2022
 
Комендантский час ввели в подконтрольной Киеву части Донецкой области

Комендантский час ввели в подконтрольной Киеву части Донецкой области с 17.00 до 8.00

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель в комнате жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка
Житель в комнате жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Житель в комнате жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Комендантский час введен в подконтрольной Киеву части Донецкой области с воскресенья, он будет действовать с 17.00 (18.00 мск) до 08.00 (09.00 мск), сообщили в Донецкой облгосадминистрации.
"Комендантский час вводится с 27 февраля на территории районов Донецкой области с 17 часов до 08 часов… Также есть специальный режим светомаскировки на 30 суток", - говорится в сообщении пресс-службы Донецкой облгосадминистрации.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонецкая областьРоссия
 
 
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