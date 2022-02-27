Комендантский час ввели в подконтрольной Киеву части Донецкой области
Комендантский час ввели в подконтрольной Киеву части Донецкой области с 17.00 до 8.00
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель в комнате жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка
Житель в комнате жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Комендантский час введен в подконтрольной Киеву части Донецкой области с воскресенья, он будет действовать с 17.00 (18.00 мск) до 08.00 (09.00 мск), сообщили в Донецкой облгосадминистрации.
"Комендантский час вводится с 27 февраля на территории районов Донецкой области с 17 часов до 08 часов… Также есть специальный режим светомаскировки на 30 суток", - говорится в сообщении пресс-службы Донецкой облгосадминистрации.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Севастиан Котов