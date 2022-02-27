https://ria.ru/20220227/ukraina-1775408761.html

Бастрыкин поручил расследовать факты применения ВСУ запрещенных боеприпасов

Бастрыкин поручил расследовать факты применения ВСУ запрещенных боеприпасов - РИА Новости, 27.02.2022

Бастрыкин поручил расследовать факты применения ВСУ запрещенных боеприпасов

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил зафиксировать факты применения запрещенных боеприпасов украинскими военными и расследовать... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T18:16

2022-02-27T18:16

2022-02-27T18:20

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил зафиксировать факты применения запрещенных боеприпасов украинскими военными и расследовать обстоятельства их использования, сообщается на сайте ведомства.По информации СК, в пригородах Киева украинские военные применяют боеприпасы, запрещенные третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" 1980 года."Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать факты применения запрещенных боеприпасов украинскими военными и в рамках уголовного дела тщательно расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных", - говорится в сообщении.Подразделения украинской армии, отчаявшись сдержать наступление российской группировки, в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель начали массовое применение запрещенных международным правом боеприпасов, начиненных фосфором, заявил ранее журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/snayardami-1775290674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь конашенков, владимир путин, украина, киев, россия, следственный комитет россии (ск рф), оон