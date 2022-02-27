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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775408761.html
Бастрыкин поручил расследовать факты применения ВСУ запрещенных боеприпасов
Бастрыкин поручил расследовать факты применения ВСУ запрещенных боеприпасов - РИА Новости, 27.02.2022
Бастрыкин поручил расследовать факты применения ВСУ запрещенных боеприпасов
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил зафиксировать факты применения запрещенных боеприпасов украинскими военными и расследовать... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T18:16
2022-02-27T18:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
владимир путин
украина
киев
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил зафиксировать факты применения запрещенных боеприпасов украинскими военными и расследовать обстоятельства их использования, сообщается на сайте ведомства.По информации СК, в пригородах Киева украинские военные применяют боеприпасы, запрещенные третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" 1980 года."Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать факты применения запрещенных боеприпасов украинскими военными и в рамках уголовного дела тщательно расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных", - говорится в сообщении.Подразделения украинской армии, отчаявшись сдержать наступление российской группировки, в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель начали массовое применение запрещенных международным правом боеприпасов, начиненных фосфором, заявил ранее журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/snayardami-1775290674.html
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Дарья Буймова
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в мире, игорь конашенков, владимир путин, украина, киев, россия, следственный комитет россии (ск рф), оон
18:16 27.02.2022 (обновлено: 18:20 27.02.2022)
 
Бастрыкин поручил расследовать факты применения ВСУ запрещенных боеприпасов

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать факты применения ВСУ запрещенных боеприпасов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил зафиксировать факты применения запрещенных боеприпасов украинскими военными и расследовать обстоятельства их использования, сообщается на сайте ведомства.
По информации СК, в пригородах Киева украинские военные применяют боеприпасы, запрещенные третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" 1980 года.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 19:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС Украины обстреляли Донецк запрещенными снарядами, заявили в ДНР
"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать факты применения запрещенных боеприпасов украинскими военными и в рамках уголовного дела тщательно расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных", - говорится в сообщении.
Подразделения украинской армии, отчаявшись сдержать наступление российской группировки, в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель начали массовое применение запрещенных международным правом боеприпасов, начиненных фосфором, заявил ранее журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Конашенков о применении ВСУ запрещенных фосфорных боеприпасов - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 16:44
В Минобороны заявили о применении ВСУ фосфорных боеприпасов
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИгорь КонашенковВладимир ПутинУкраинаКиевРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ООН
 
 
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