https://ria.ru/20220227/ukraina-1775405405.html

Нидерланды направили Украине 50 противотанковых гранатометов

Нидерланды направили Украине 50 противотанковых гранатометов - РИА Новости, 27.02.2022

Нидерланды направили Украине 50 противотанковых гранатометов

Нидерланды направили Украине 50 противотанковых гранатометов, 400 боеприпасов к ним и 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, сообщило в воскресенье минобороны РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:49

2022-02-27T17:49

2022-02-27T17:49

в мире

восточная европа

эйндховен

нидерланды

украина

россия

владимир путин

киев

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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Нидерланды направили Украине 50 противотанковых гранатометов, 400 боеприпасов к ним и 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, сообщило в воскресенье минобороны королевства."Обещанные вчера Нидерландами 50 противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 с 400 боеприпасами и 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger находятся на пути на Украину", - говорится в сообщении министерства.Отмечается, что Нидерланды также направили Киеву обещанные ранее 100 снайперских винтовок с 30 тысячами боеприпасов и два водолазных катера."Все эти военные грузы находятся на борту транспортного самолета С-17, который только что вылетел с авиабазы Эйндховен в одну из стран Восточной Европы. Оттуда военные грузы отправят автомобильным транспортом на Украину", - сообщили в минобороны Нидерландов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220227/peregovory-1775403247.html

восточная европа

эйндховен

нидерланды

украина

россия

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, восточная европа, эйндховен, нидерланды, украина, россия, владимир путин, киев