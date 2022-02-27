Нидерланды направили Украине 50 противотанковых гранатометов
Нидерланды направили Украине 50 противотанковых гранатометов и 200 ЗРК Stinger
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Нидерланды направили Украине 50 противотанковых гранатометов, 400 боеприпасов к ним и 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, сообщило в воскресенье минобороны королевства.
"Обещанные вчера Нидерландами 50 противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 с 400 боеприпасами и 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger находятся на пути на Украину", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что Нидерланды также направили Киеву обещанные ранее 100 снайперских винтовок с 30 тысячами боеприпасов и два водолазных катера.
"Все эти военные грузы находятся на борту транспортного самолета С-17, который только что вылетел с авиабазы Эйндховен в одну из стран Восточной Европы. Оттуда военные грузы отправят автомобильным транспортом на Украину", - сообщили в минобороны Нидерландов.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Екатерина Зайцева