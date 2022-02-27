Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775405405.html
Нидерланды направили Украине 50 противотанковых гранатометов
Нидерланды направили Украине 50 противотанковых гранатометов - РИА Новости, 27.02.2022
Нидерланды направили Украине 50 противотанковых гранатометов
Нидерланды направили Украине 50 противотанковых гранатометов, 400 боеприпасов к ним и 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, сообщило в воскресенье минобороны РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:49
2022-02-27T17:49
в мире
восточная европа
эйндховен
нидерланды
украина
россия
владимир путин
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250201_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_8e41081f8dadf86443f3906acc6cb305.jpg
ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Нидерланды направили Украине 50 противотанковых гранатометов, 400 боеприпасов к ним и 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, сообщило в воскресенье минобороны королевства."Обещанные вчера Нидерландами 50 противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 с 400 боеприпасами и 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger находятся на пути на Украину", - говорится в сообщении министерства.Отмечается, что Нидерланды также направили Киеву обещанные ранее 100 снайперских винтовок с 30 тысячами боеприпасов и два водолазных катера."Все эти военные грузы находятся на борту транспортного самолета С-17, который только что вылетел с авиабазы Эйндховен в одну из стран Восточной Европы. Оттуда военные грузы отправят автомобильным транспортом на Украину", - сообщили в минобороны Нидерландов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220227/peregovory-1775403247.html
восточная европа
эйндховен
нидерланды
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250201_18:0:1157:854_1920x0_80_0_0_010fe4425cde02dcaef75633a8526fd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, восточная европа, эйндховен, нидерланды, украина, россия, владимир путин, киев
17:49 27.02.2022
 
Нидерланды направили Украине 50 противотанковых гранатометов

Нидерланды направили Украине 50 противотанковых гранатометов и 200 ЗРК Stinger

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Нидерланды направили Украине 50 противотанковых гранатометов, 400 боеприпасов к ним и 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, сообщило в воскресенье минобороны королевства.
"Обещанные вчера Нидерландами 50 противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 с 400 боеприпасами и 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger находятся на пути на Украину", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что Нидерланды также направили Киеву обещанные ранее 100 снайперских винтовок с 30 тысячами боеприпасов и два водолазных катера.
"Все эти военные грузы находятся на борту транспортного самолета С-17, который только что вылетел с авиабазы Эйндховен в одну из стран Восточной Европы. Оттуда военные грузы отправят автомобильным транспортом на Украину", - сообщили в минобороны Нидерландов.
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 17:35
В Словакии заявили о готовности организовать переговоры России и Украины
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреВосточная ЕвропаЭйндховенНидерландыУкраинаРоссияВладимир ПутинКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала