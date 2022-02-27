17:14 27.02.2022 (обновлено: 17:26 27.02.2022)
Украинский посол назвал возможное "первое условие" Киева на переговорах
Посол Украины в Турции: Киев затребует вывода войск на переговорах с Москвой
Вид на Киев. 25 февраля 2022
АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Посол Украины в Турции Василий Боднарь утверждает, что первым условием Киева на встрече с Россией будет прекращение огня и вывод войск, при этом сам дипломат подтвердил, что запланированная встреча пройдет без предварительных условий.
Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России едет туда, заявил ранее помощник президента Владимир Мединский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.
"Конечно же, первым нашим условием будет прекращение огня и вывод войск с нашей территории. Встреча должна состояться в ближайшие часы", - заявил посол, отвечая на вопросы корреспондентки турецкого телеканала Haber Global.
На уточняющий вопрос журналистки, будет ли встреча "без предварительных условий", как это утверждается в СМИ, посол ответил утвердительно.
"Да, без предварительных условий", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Александра Покровская