https://ria.ru/20220227/ukraina-1775400698.html

Украинский посол назвал возможное "первое условие" Киева на переговорах

Украинский посол назвал возможное "первое условие" Киева на переговорах - РИА Новости, 27.02.2022

Украинский посол назвал возможное "первое условие" Киева на переговорах

Посол Украины в Турции Василий Боднарь утверждает, что первым условием Киева на встрече с Россией будет прекращение огня и вывод войск, при этом сам дипломат... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:14

2022-02-27T17:14

2022-02-27T17:26

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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Посол Украины в Турции Василий Боднарь утверждает, что первым условием Киева на встрече с Россией будет прекращение огня и вывод войск, при этом сам дипломат подтвердил, что запланированная встреча пройдет без предварительных условий.Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России едет туда, заявил ранее помощник президента Владимир Мединский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским."Конечно же, первым нашим условием будет прекращение огня и вывод войск с нашей территории. Встреча должна состояться в ближайшие часы", - заявил посол, отвечая на вопросы корреспондентки турецкого телеканала Haber Global.На уточняющий вопрос журналистки, будет ли встреча "без предварительных условий", как это утверждается в СМИ, посол ответил утвердительно."Да, без предварительных условий", - отметил он.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

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