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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775400698.html
Украинский посол назвал возможное "первое условие" Киева на переговорах
Украинский посол назвал возможное "первое условие" Киева на переговорах - РИА Новости, 27.02.2022
Украинский посол назвал возможное "первое условие" Киева на переговорах
Посол Украины в Турции Василий Боднарь утверждает, что первым условием Киева на встрече с Россией будет прекращение огня и вывод войск, при этом сам дипломат... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:14
2022-02-27T17:26
в мире
украина
россия
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
владимир зеленский
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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Посол Украины в Турции Василий Боднарь утверждает, что первым условием Киева на встрече с Россией будет прекращение огня и вывод войск, при этом сам дипломат подтвердил, что запланированная встреча пройдет без предварительных условий.Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России едет туда, заявил ранее помощник президента Владимир Мединский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским."Конечно же, первым нашим условием будет прекращение огня и вывод войск с нашей территории. Встреча должна состояться в ближайшие часы", - заявил посол, отвечая на вопросы корреспондентки турецкого телеканала Haber Global.На уточняющий вопрос журналистки, будет ли встреча "без предварительных условий", как это утверждается в СМИ, посол ответил утвердительно."Да, без предварительных условий", - отметил он.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Александра Покровская
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в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, владимир зеленский, александр лукашенко, владимир путин, владимир мединский, киев
17:14 27.02.2022 (обновлено: 17:26 27.02.2022)
 
Украинский посол назвал возможное "первое условие" Киева на переговорах

Посол Украины в Турции: Киев затребует вывода войск на переговорах с Москвой

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на Киев. 25 февраля 2022
Вид на Киев. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на Киев. 25 февраля 2022
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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Посол Украины в Турции Василий Боднарь утверждает, что первым условием Киева на встрече с Россией будет прекращение огня и вывод войск, при этом сам дипломат подтвердил, что запланированная встреча пройдет без предварительных условий.
Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России едет туда, заявил ранее помощник президента Владимир Мединский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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"Конечно же, первым нашим условием будет прекращение огня и вывод войск с нашей территории. Встреча должна состояться в ближайшие часы", - заявил посол, отвечая на вопросы корреспондентки турецкого телеканала Haber Global.
На уточняющий вопрос журналистки, будет ли встреча "без предварительных условий", как это утверждается в СМИ, посол ответил утвердительно.
"Да, без предварительных условий", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Александра Покровская
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВладимир МединскийКиев
 
 
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