16:51 27.02.2022 (обновлено: 16:52 27.02.2022)
СМИ: Украина согласилась на встречу с Россией без предварительных условий
"Пул первого": Украина согласилась на встречу с Россией без предварительных условий
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРоссийская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной
Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Украинская делегация согласилась на встречу с российской стороной на белорусской территории без предварительных условий, сообщил Telegram-канал "Пул первого".
"(Президент Белоруссии) Александр Лукашенко позвонил Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять", - говорится в сообщении.
Как отмечает "Пул первого", президент Белоруссии взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.
Переговоры между российской и украинской делегациями состоятся в Гомельской области на белорусско-украинской границе, сообщил ранее Sputnik Беларусь.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним. По его словам, Гомель как место переговоров был предложен украинской стороной. Позже глава делегации Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области, делегация России едет туда.
Опубликовано: Ольга Фомченкова