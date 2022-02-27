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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775397578.html
СМИ: Украина согласилась на встречу с Россией без предварительных условий
СМИ: Украина согласилась на встречу с Россией без предварительных условий - РИА Новости, 27.02.2022
СМИ: Украина согласилась на встречу с Россией без предварительных условий
Украинская делегация согласилась на встречу с российской стороной на белорусской территории без предварительных условий, сообщил Telegram-канал "Пул первого". РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:51
2022-02-27T16:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
россия
украина
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
гомельская область
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Украинская делегация согласилась на встречу с российской стороной на белорусской территории без предварительных условий, сообщил Telegram-канал "Пул первого".Как отмечает "Пул первого", президент Белоруссии взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.Переговоры между российской и украинской делегациями состоятся в Гомельской области на белорусско-украинской границе, сообщил ранее Sputnik Беларусь.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним. По его словам, Гомель как место переговоров был предложен украинской стороной. Позже глава делегации Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области, делегация России едет туда.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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в мире, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, гомельская область
16:51 27.02.2022 (обновлено: 16:52 27.02.2022)
 
СМИ: Украина согласилась на встречу с Россией без предварительных условий

"Пул первого": Украина согласилась на встречу с Россией без предварительных условий

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРоссийская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной
Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Украинская делегация согласилась на встречу с российской стороной на белорусской территории без предварительных условий, сообщил Telegram-канал "Пул первого".

"(Президент Белоруссии) Александр Лукашенко позвонил Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять", - говорится в сообщении.

Как отмечает "Пул первого", президент Белоруссии взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.
Переговоры между российской и украинской делегациями состоятся в Гомельской области на белорусско-украинской границе, сообщил ранее Sputnik Беларусь.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним. По его словам, Гомель как место переговоров был предложен украинской стороной. Позже глава делегации Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области, делегация России едет туда.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииГомельская область
 
 
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