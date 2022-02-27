https://ria.ru/20220227/ukraina-1775397578.html

СМИ: Украина согласилась на встречу с Россией без предварительных условий

СМИ: Украина согласилась на встречу с Россией без предварительных условий - РИА Новости, 27.02.2022

СМИ: Украина согласилась на встречу с Россией без предварительных условий

Украинская делегация согласилась на встречу с российской стороной на белорусской территории без предварительных условий, сообщил Telegram-канал "Пул первого". РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:51

2022-02-27T16:51

2022-02-27T16:52

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Украинская делегация согласилась на встречу с российской стороной на белорусской территории без предварительных условий, сообщил Telegram-канал "Пул первого".Как отмечает "Пул первого", президент Белоруссии взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.Переговоры между российской и украинской делегациями состоятся в Гомельской области на белорусско-украинской границе, сообщил ранее Sputnik Беларусь.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним. По его словам, Гомель как место переговоров был предложен украинской стороной. Позже глава делегации Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области, делегация России едет туда.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, гомельская область