https://ria.ru/20220227/ukraina-1775396224.html

СМИ: экс-главаря украинского батальона "Торнадо" выпустят из тюрьмы воевать

СМИ: экс-главаря украинского батальона "Торнадо" выпустят из тюрьмы воевать - РИА Новости, 27.02.2022

СМИ: экс-главаря украинского батальона "Торнадо" выпустят из тюрьмы воевать

Экс-командира расформированного украинского батальона "Торнадо", известного многочисленными бесчинствами и убийствами в Донбассе, Руслана Онищенко могут... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:43

2022-02-27T16:43

2022-02-27T16:43

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Экс-командира расформированного украинского батальона "Торнадо", известного многочисленными бесчинствами и убийствами в Донбассе, Руслана Онищенко могут отпустить на свободу на Украине для участия в борьбе против РФ, сообщило издание Страна.ua.Ранее в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в стране для участия в боевых действиях освобождают заключенных, которые были военными. Печально известный украинский батальон "Торнадо" был расформирован в 2015 году. Это произошло после того, как ряд бойцов "Торнадо", в том числе его командира Руслана Онищенко, задержали по обвинениям в создании преступной организации, превышении служебных полномочий, насилии, сопротивлении представителям власти. Онищенко в 2017 году был приговорен к 11 годам лишения свободы.По сообщению украинского издания Страна.ua, "рассматривается заявление экс-командира батальона "Торнадо" Руслана Онищенко" о выходе на свободу. Отмечается, что на свободу уже вышел Сергей Торбин, осужденный на Украине за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой, через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Торбину "разрешили взять в подразделение еще десяток человек, которых он также выбрал из осужденных", пишет издание.Кроме того, освобожден "бывший военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, осужденный за убийство гражданского на остановке", а также экс-депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко, подозреваемый в причастности к созданию частной военной компании (ЧВК).Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775341025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс, россия