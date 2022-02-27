СМИ: экс-главаря украинского батальона "Торнадо" выпустят из тюрьмы воевать
Страна.ua: экс-главаря украинского батальона "Торнадо" Онищенко выпустят из тюрьмы воевать
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Экс-командира расформированного украинского батальона "Торнадо", известного многочисленными бесчинствами и убийствами в Донбассе, Руслана Онищенко могут отпустить на свободу на Украине для участия в борьбе против РФ, сообщило издание Страна.ua.
Ранее в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в стране для участия в боевых действиях освобождают заключенных, которые были военными. Печально известный украинский батальон "Торнадо" был расформирован в 2015 году. Это произошло после того, как ряд бойцов "Торнадо", в том числе его командира Руслана Онищенко, задержали по обвинениям в создании преступной организации, превышении служебных полномочий, насилии, сопротивлении представителям власти. Онищенко в 2017 году был приговорен к 11 годам лишения свободы.
По сообщению украинского издания Страна.ua, "рассматривается заявление экс-командира батальона "Торнадо" Руслана Онищенко" о выходе на свободу. Отмечается, что на свободу уже вышел Сергей Торбин, осужденный на Украине за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой, через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Торбину "разрешили взять в подразделение еще десяток человек, которых он также выбрал из осужденных", пишет издание.
Кроме того, освобожден "бывший военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, осужденный за убийство гражданского на остановке", а также экс-депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко, подозреваемый в причастности к созданию частной военной компании (ЧВК).
5 мая 2019, 20:50Депутат Рады Семенченко призвал "обезлюдить Донбасс"
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Ольга Фомченкова