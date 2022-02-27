https://ria.ru/20220227/ukraina-1775390887.html

СМИ: украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять Точицкий

СМИ: украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять Точицкий - РИА Новости, 27.02.2022

СМИ: украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять Точицкий

Украинскую делегацию на переговорах с Россией будет возглавлять замглавы МИД Николай Точицкий, пишет украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:13

2022-02-27T16:13

2022-02-27T16:17

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинскую делегацию на переговорах с Россией будет возглавлять замглавы МИД Николай Точицкий, пишет украинское издание "Зеркало недели"."В Гомеле все же пройдут переговоры между Украиной и Россией. По данным издания ZN.UA, украинскою сторону будет представлять Николай Точицкий", - говорится в сообщении.Точицкий - заместитель министра иностранных дел Украины.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/peregovory-1775387116.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина