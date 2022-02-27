https://ria.ru/20220227/ukraina-1775390887.html
СМИ: украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять Точицкий
СМИ: украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять Точицкий - РИА Новости, 27.02.2022
СМИ: украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять Точицкий
Украинскую делегацию на переговорах с Россией будет возглавлять замглавы МИД Николай Точицкий, пишет украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:13
2022-02-27T16:13
2022-02-27T16:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинскую делегацию на переговорах с Россией будет возглавлять замглавы МИД Николай Точицкий, пишет украинское издание "Зеркало недели"."В Гомеле все же пройдут переговоры между Украиной и Россией. По данным издания ZN.UA, украинскою сторону будет представлять Николай Точицкий", - говорится в сообщении.Точицкий - заместитель министра иностранных дел Украины.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина
16:13 27.02.2022 (обновлено: 16:17 27.02.2022)
СМИ: украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять Точицкий
ZN.UA: украинскую делегацию на переговорах с Россией будет возглавлять замглавы МИД Точицкий