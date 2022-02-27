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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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СМИ: украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять Точицкий
СМИ: украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять Точицкий - РИА Новости, 27.02.2022
СМИ: украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять Точицкий
Украинскую делегацию на переговорах с Россией будет возглавлять замглавы МИД Николай Точицкий, пишет украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:13
2022-02-27T16:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинскую делегацию на переговорах с Россией будет возглавлять замглавы МИД Николай Точицкий, пишет украинское издание "Зеркало недели"."В Гомеле все же пройдут переговоры между Украиной и Россией. По данным издания ZN.UA, украинскою сторону будет представлять Николай Точицкий", - говорится в сообщении.Точицкий - заместитель министра иностранных дел Украины.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Севастиан Котов
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в мире, россия, украина
16:13 27.02.2022 (обновлено: 16:17 27.02.2022)
 
СМИ: украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять Точицкий

ZN.UA: украинскую делегацию на переговорах с Россией будет возглавлять замглавы МИД Точицкий

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинскую делегацию на переговорах с Россией будет возглавлять замглавы МИД Николай Точицкий, пишет украинское издание "Зеркало недели".
Гомеле все же пройдут переговоры между Украиной и Россией. По данным издания ZN.UA, украинскою сторону будет представлять Николай Точицкий", - говорится в сообщении.
Точицкий - заместитель министра иностранных дел Украины.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 15:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Песков
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Севастиан Котов
 
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