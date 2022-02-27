https://ria.ru/20220227/ukraina-1775387968.html

Чехия одобрила передачу Украине вооружений на 18 миллионов долларов

Чехия одобрила передачу Украине вооружений на 18 миллионов долларов - РИА Новости, 27.02.2022

Чехия одобрила передачу Украине вооружений на 18 миллионов долларов

Правительство Чехии одобрило в воскресенье передачу на Украину вооружений на 400 миллионов крон (около 18,6 миллиона долларов), сообщила журналистам глава... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T15:57

2022-02-27T15:57

2022-02-27T15:57

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ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Правительство Чехии одобрило в воскресенье передачу на Украину вооружений на 400 миллионов крон (около 18,6 миллиона долларов), сообщила журналистам глава минобороны Яна Чернохова."Правительство республики одобрило направление на Украину различного вооружения на общую сумму 400 миллионов крон. На этот раз речь не идет о легком вооружении", - сказала Чернохова, не вдаваясь в подробности.В начале февраля кабмин Чехии принял решение о выделении Украине в качестве подарка 4 тысяч артснарядов калибром 152 миллиметра на 37 миллионов крон (около 1,7 миллиона долларов). А утром в субботу чешский кабмин принял решение направить на Украину вооружение на общую сумму 188 миллионов крон (около 8,7 миллиона долларов). По данным чешских СМИ, среди направляемого вооружения - 30 тысяч пистолетов, 7 тысяч автоматов, 3 тысячи пулеметов, несколько десятков снайперских винтовок и около миллиона штук патронов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/berbok-1775372264.html

https://ria.ru/20220227/germaniya-1775382840.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, чехия, украина, россия