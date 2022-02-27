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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775385561.html
Украина закроет КПП на границе с Россией, Белоруссией и Приднестровьем
Украина закроет КПП на границе с Россией, Белоруссией и Приднестровьем - РИА Новости, 27.02.2022
Украина закроет КПП на границе с Россией, Белоруссией и Приднестровьем
Госпогранслужба Украины заявила, что с понедельника временно закрывает все пункты пропуска на границе с Россией, Белоруссией и непризнанным Приднестровьем. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T15:42
2022-02-27T17:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
белоруссия
приднестровская молдавская республика
пограничная служба украины
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Госпогранслужба Украины заявила, что с понедельника временно закрывает все пункты пропуска на границе с Россией, Белоруссией и непризнанным Приднестровьем."С 00.00 (01.00 мск) 28 февраля 2022 года будут временно закрыты пункты пропуска через государственную границу и пункты пропуска на всех приграничных участках с РФ, Белоруссией, а также на центральном участке украинско-молдавской границы. Это касается и отдельных авиационных пунктов пропуска, в том числе "Борисполь", "Киев" (Жуляны), "Харьков", "Одесса", "Львов" и других", - говорится в сообщении пресс-службы погранслужбы в Facebook.В ведомстве отметили, что украинцам будет предоставлена возможность въезда на территорию Украины.Протяженность российско-украинской границы составляет около 2 тысяч километров. До 2014 года на границе действовало около 60 погранпереходов. После конфликта в Донбассе и с началом пандемии коронавируса их число сократилось. На данный момент действующими остаются 12. В Харьковской области это "Чугуновка - Вериговка", "Плетеневка - Шебекино", "Гоптовка - Нехотеевка"; в Сумской - "Большая Писаревка - Грайворон", "Юнаковка - Суджа", "Бачевск - Троебортное", "Екатериновка - Крупец"; в Черниговской - "Гремяч - Погар", "Сеньковка - Новые Юрковичи"; в Луганской области "Меловое - Чертково", "Просяное - Бугайовка", "Танюшовка - Ровеньки".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/putin-1775389742.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
украина
россия
белоруссия
приднестровская молдавская республика
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Ольга Фомченкова
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в мире, украина, россия, белоруссия, приднестровская молдавская республика, пограничная служба украины
15:42 27.02.2022 (обновлено: 17:04 27.02.2022)
 
Украина закроет КПП на границе с Россией, Белоруссией и Приднестровьем

Украина с понедельника закроет КПП на границе с Россией, Белоруссией и Приднестровьем

© REUTERS / Antonio BronicУкраинские пограничники на границе с Россией
Украинские пограничники на границе с Россией - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Antonio Bronic
Украинские пограничники на границе с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Госпогранслужба Украины заявила, что с понедельника временно закрывает все пункты пропуска на границе с Россией, Белоруссией и непризнанным Приднестровьем.
"С 00.00 (01.00 мск) 28 февраля 2022 года будут временно закрыты пункты пропуска через государственную границу и пункты пропуска на всех приграничных участках с РФ, Белоруссией, а также на центральном участке украинско-молдавской границы. Это касается и отдельных авиационных пунктов пропуска, в том числе "Борисполь", "Киев" (Жуляны), "Харьков", "Одесса", "Львов" и других", - говорится в сообщении пресс-службы погранслужбы в Facebook.
В ведомстве отметили, что украинцам будет предоставлена возможность въезда на территорию Украины.
Протяженность российско-украинской границы составляет около 2 тысяч километров. До 2014 года на границе действовало около 60 погранпереходов. После конфликта в Донбассе и с началом пандемии коронавируса их число сократилось. На данный момент действующими остаются 12. В Харьковской области это "Чугуновка - Вериговка", "Плетеневка - Шебекино", "Гоптовка - Нехотеевка"; в Сумской - "Большая Писаревка - Грайворон", "Юнаковка - Суджа", "Бачевск - Троебортное", "Екатериновка - Крупец"; в Черниговской - "Гремяч - Погар", "Сеньковка - Новые Юрковичи"; в Луганской области "Меловое - Чертково", "Просяное - Бугайовка", "Танюшовка - Ровеньки".
Российские стратегические силы сдерживания - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 16:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияБелоруссияПриднестровская Молдавская РеспубликаПограничная служба Украины
 
 
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