https://ria.ru/20220227/ukraina-1775385561.html

Украина закроет КПП на границе с Россией, Белоруссией и Приднестровьем

Украина закроет КПП на границе с Россией, Белоруссией и Приднестровьем - РИА Новости, 27.02.2022

Украина закроет КПП на границе с Россией, Белоруссией и Приднестровьем

Госпогранслужба Украины заявила, что с понедельника временно закрывает все пункты пропуска на границе с Россией, Белоруссией и непризнанным Приднестровьем. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T15:42

2022-02-27T15:42

2022-02-27T17:04

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пограничная служба украины

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Госпогранслужба Украины заявила, что с понедельника временно закрывает все пункты пропуска на границе с Россией, Белоруссией и непризнанным Приднестровьем."С 00.00 (01.00 мск) 28 февраля 2022 года будут временно закрыты пункты пропуска через государственную границу и пункты пропуска на всех приграничных участках с РФ, Белоруссией, а также на центральном участке украинско-молдавской границы. Это касается и отдельных авиационных пунктов пропуска, в том числе "Борисполь", "Киев" (Жуляны), "Харьков", "Одесса", "Львов" и других", - говорится в сообщении пресс-службы погранслужбы в Facebook.В ведомстве отметили, что украинцам будет предоставлена возможность въезда на территорию Украины.Протяженность российско-украинской границы составляет около 2 тысяч километров. До 2014 года на границе действовало около 60 погранпереходов. После конфликта в Донбассе и с началом пандемии коронавируса их число сократилось. На данный момент действующими остаются 12. В Харьковской области это "Чугуновка - Вериговка", "Плетеневка - Шебекино", "Гоптовка - Нехотеевка"; в Сумской - "Большая Писаревка - Грайворон", "Юнаковка - Суджа", "Бачевск - Троебортное", "Екатериновка - Крупец"; в Черниговской - "Гремяч - Погар", "Сеньковка - Новые Юрковичи"; в Луганской области "Меловое - Чертково", "Просяное - Бугайовка", "Танюшовка - Ровеньки".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/putin-1775389742.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, белоруссия, приднестровская молдавская республика, пограничная служба украины