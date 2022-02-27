https://ria.ru/20220227/ukraina-1775384738.html

Украина согласилась на переговоры с российской делегацией в Белоруссии

Украина согласилась на переговоры с российской делегацией в Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2022

Украина согласилась на переговоры с российской делегацией в Белоруссии

Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области, делегация России едет туда, заявил помощник президента Владимир Мединский. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T15:35

2022-02-27T15:35

2022-02-27T17:23

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области, делегация России едет туда, заявил помощник президента Владимир Мединский."Буквально около трех часов нам поступила информация с украинской стороны о заинтересованности и подтверждение проведения переговоров. Переговоры пройдут в Гомельской области. Мы со своей стороны гарантируем стопроцентную безопасность маршрута, проезда, будем ждать делегацию администрации Украины", — сказал глава делегации журналистам.Он подчеркнул, что российские представители готовы к переговорам в любое время."Для нас каждый час — это спасенные жизни наших братьев, украинских граждан и спасенные жизни тех украинских солдат, которые пока находятся на линии противостояния", — добавил Мединский.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в достижении договоренности с Украиной помог телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с украинским коллегой Владимиром Зеленским.По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, белорусский лидер созвонился с Путиным, предложил российской делегации задержаться в Гомеле, а переговоры перенести на более поздний срок. Путин это предложение поддержал.Российская делегация прибыла в Гомель сегодня утром. Помимо Мединского, в нее входят заместители министра обороны и иностранных дел, посол в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Как пояснил Песков, Гомель как место для переговоров выбрала украинская сторона. Однако после того как россияне уже приехали туда, Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация готова провести встречу в Варшаве, Стамбуле, Баку или Вене, но Белоруссия ее не устраивает. Теперь, пишут белорусские СМИ, встреча должна состояться на белорусско-украинской границе. В офисе Зеленского подтвердили, что она пройдет в районе реки Припять.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775382301.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии