https://ria.ru/20220227/ukraina-1775382301.html
СМИ: Швейцария работает над организацией встречи Россия — Украина в Женеве
СМИ: Швейцария работает над организацией встречи Россия — Украина в Женеве - РИА Новости, 27.02.2022
СМИ: Швейцария работает над организацией встречи Россия — Украина в Женеве
Швейцария работает над организацией встречи Россия-Украина в Женеве, сообщили в воскресенье в эфире швейцарской телерадиокомпании RTS. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T15:24
2022-02-27T15:24
2022-02-27T17:46
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ситуация в днр и лнр
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россия
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ЖЕНЕВА, 27 фев - РИА Новости. Швейцария работает над организацией встречи Россия-Украина в Женеве, сообщили в воскресенье в эфире швейцарской телерадиокомпании RTS.Корреспондент RTS Тьерри Клеманс в эфире передачи новостей без ссылок на официальную информацию сообщил, что президент Швейцарии Игнацио Кассис "работает над организацией встречи Россия-Украина во вторник" (1 марта).В постпредстве РФ при женевском отделении ООН не подтвердили и не опровергли это заявление, сообщив, что пока официальной информации об этом нет.Ранее швейцарское издание Tages-Anzeiger сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Швейцарии Игнацио Кассиса организовать в Женеве мирную конференцию по Украине. МИД Швейцарии не стал комментировать РИА Новости это сообщение.В понедельник в Женеве открывается 49 сессия Совета ООН по правам человека, на которую, для выступления в рамках сегмента высокого уровня прилетает глава МИД РФ Сергей Лавров. Как ожидается, он выступит на СПЧ утром во вторник, 1 марта. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, а также госсекретарь США Энтони Блинкен по данным на 13.00 (15.00 Мск) заявлены на СПЧ только с видеообращениями.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, в мире, россия, оон
15:24 27.02.2022 (обновлено: 17:46 27.02.2022)
СМИ: Швейцария работает над организацией встречи Россия — Украина в Женеве
RTS: Швейцария работает над организацией встречи Россия — Украина в Женеве
ЖЕНЕВА, 27 фев - РИА Новости. Швейцария работает над организацией встречи Россия-Украина в Женеве, сообщили в воскресенье в эфире швейцарской телерадиокомпании RTS.
Корреспондент RTS Тьерри Клеманс в эфире передачи новостей без ссылок на официальную информацию сообщил, что президент Швейцарии
Игнацио Кассис "работает над организацией встречи Россия-Украина во вторник" (1 марта).
В постпредстве РФ
при женевском отделении ООН
не подтвердили и не опровергли это заявление, сообщив, что пока официальной информации об этом нет.
Ранее швейцарское издание Tages-Anzeiger сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Швейцарии Игнацио Кассиса организовать в Женеве мирную конференцию по Украине. МИД Швейцарии не стал комментировать РИА Новости это сообщение.
В понедельник в Женеве открывается 49 сессия Совета ООН по правам человека, на которую, для выступления в рамках сегмента высокого уровня прилетает глава МИД РФ Сергей Лавров. Как ожидается, он выступит на СПЧ утром во вторник, 1 марта. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, а также госсекретарь США Энтони Блинкен по данным на 13.00 (15.00 Мск) заявлены на СПЧ только с видеообращениями.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Дома без стен: последствия обстрелов в Донбассе
1 из 13
За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.
2 из 13
По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.
3 из 13
При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.
4 из 13
В городе разрушены жилые дома.
6 из 13
За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.
7 из 13
Повреждены линии электропередачи.
8 из 13
Разрушены водопровод и газопровод.
9 из 13
Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.
10 из 13
В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.
11 из 13
Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.
12 из 13
Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".
13 из 13
ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.
1 из 13
За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.
2 из 13
По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.
3 из 13
При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.
4 из 13
В городе разрушены жилые дома.
6 из 13
За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.
7 из 13
Повреждены линии электропередачи.
8 из 13
Разрушены водопровод и газопровод.
9 из 13
Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.
10 из 13
В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.
11 из 13
Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.
12 из 13
Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".
13 из 13
ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.