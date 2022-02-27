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СМИ: Швейцария работает над организацией встречи Россия — Украина в Женеве

СМИ: Швейцария работает над организацией встречи Россия — Украина в Женеве - РИА Новости, 27.02.2022

СМИ: Швейцария работает над организацией встречи Россия — Украина в Женеве

Швейцария работает над организацией встречи Россия-Украина в Женеве, сообщили в воскресенье в эфире швейцарской телерадиокомпании RTS. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T15:24

2022-02-27T15:24

2022-02-27T17:46

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ЖЕНЕВА, 27 фев - РИА Новости. Швейцария работает над организацией встречи Россия-Украина в Женеве, сообщили в воскресенье в эфире швейцарской телерадиокомпании RTS.Корреспондент RTS Тьерри Клеманс в эфире передачи новостей без ссылок на официальную информацию сообщил, что президент Швейцарии Игнацио Кассис "работает над организацией встречи Россия-Украина во вторник" (1 марта).В постпредстве РФ при женевском отделении ООН не подтвердили и не опровергли это заявление, сообщив, что пока официальной информации об этом нет.Ранее швейцарское издание Tages-Anzeiger сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Швейцарии Игнацио Кассиса организовать в Женеве мирную конференцию по Украине. МИД Швейцарии не стал комментировать РИА Новости это сообщение.В понедельник в Женеве открывается 49 сессия Совета ООН по правам человека, на которую, для выступления в рамках сегмента высокого уровня прилетает глава МИД РФ Сергей Лавров. Как ожидается, он выступит на СПЧ утром во вторник, 1 марта. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, а также госсекретарь США Энтони Блинкен по данным на 13.00 (15.00 Мск) заявлены на СПЧ только с видеообращениями.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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