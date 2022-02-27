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Шольц призвал не допустить перехода боевых действий в третьи страны
Шольц призвал не допустить перехода боевых действий в третьи страны - РИА Новости, 27.02.2022
Шольц призвал не допустить перехода боевых действий в третьи страны
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал одним из приоритетов политики вокруг Украины стремление не допустить перехода боевых действий из этой страны на другие... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:20
2022-02-27T14:20
в мире
олаф шольц
германия
россия
украина
владимир путин
нато
донецкая народная республика
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал одним из приоритетов политики вокруг Украины стремление не допустить перехода боевых действий из этой страны на другие государства."Нашим третьим большим вызовом является не допустить, чтобы... война перетекла на другие страны. Это значит, без всяких "когда" и "если" мы привержены нашему обязательству защищать союзников", - заявил он, выступая на экстренном заседании бундестага.Он отметил, что страны НАТО готовы защищать "каждый квадратный метр" своей территории.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева еще в 2014 году. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
https://ria.ru/20220227/germaniya-1775369218.html
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в мире, олаф шольц, германия, россия, украина, владимир путин, нато, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
14:20 27.02.2022
 
Шольц призвал не допустить перехода боевых действий в третьи страны

Канцелер ФРГ Шольц призвал не допустить перехода боевых действий с Украины в третьи страны

© REUTERS / John Macdougall/ PoolКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / John Macdougall/ Pool
Канцлер Германии Олаф Шольц
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал одним из приоритетов политики вокруг Украины стремление не допустить перехода боевых действий из этой страны на другие государства.
"Нашим третьим большим вызовом является не допустить, чтобы... война перетекла на другие страны. Это значит, без всяких "когда" и "если" мы привержены нашему обязательству защищать союзников", - заявил он, выступая на экстренном заседании бундестага.
Он отметил, что страны НАТО готовы защищать "каждый квадратный метр" своей территории.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева еще в 2014 году. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 13:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Германия не станет отказываться от диалога с Россией
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреОлаф ШольцГерманияРоссияУкраинаВладимир ПутинНАТОДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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