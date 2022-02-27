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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775372608.html
Запад вряд ли будет помогать восстанавливать Украину, заявил Лукашенко
Запад вряд ли будет помогать восстанавливать Украину, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.02.2022
Запад вряд ли будет помогать восстанавливать Украину, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад вряд ли будет помогать Украине восстанавливаться после кризиса. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:12
2022-02-27T14:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
александр лукашенко
белоруссия
признание днр и лнр в россии
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад вряд ли будет помогать Украине восстанавливаться после кризиса."Вы думаете, что Запад будет помогать Украине восстанавливаться? Афганистану помогли? Ираку помогли? Так там нефть, в земле есть все, что нужно американцам, однако они это не восстанавливают. И не будут они Украину восстанавливать. С повестки дня уйдет Украина, и про нее забудут. А страдать будет украинский народ", - заявил Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, александр лукашенко, белоруссия, признание днр и лнр в россии
14:12 27.02.2022
 
Запад вряд ли будет помогать восстанавливать Украину, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: Запад вряд ли будет помогать восстанавливать Украину

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушения в цехе Донецкого механического завода после артобстрела со стороны украинских силовиков
Разрушения в цехе Донецкого механического завода после артобстрела со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Разрушения в цехе Донецкого механического завода после артобстрела со стороны украинских силовиков
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад вряд ли будет помогать Украине восстанавливаться после кризиса.
"Вы думаете, что Запад будет помогать Украине восстанавливаться? Афганистану помогли? Ираку помогли? Так там нефть, в земле есть все, что нужно американцам, однако они это не восстанавливают. И не будут они Украину восстанавливать. С повестки дня уйдет Украина, и про нее забудут. А страдать будет украинский народ", - заявил Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаАлександр ЛукашенкоБелоруссияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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