https://ria.ru/20220227/ukraina-1775372608.html

Запад вряд ли будет помогать восстанавливать Украину, заявил Лукашенко

Запад вряд ли будет помогать восстанавливать Украину, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.02.2022

Запад вряд ли будет помогать восстанавливать Украину, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад вряд ли будет помогать Украине восстанавливаться после кризиса. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T14:12

2022-02-27T14:12

2022-02-27T14:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

александр лукашенко

белоруссия

признание днр и лнр в россии

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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад вряд ли будет помогать Украине восстанавливаться после кризиса."Вы думаете, что Запад будет помогать Украине восстанавливаться? Афганистану помогли? Ираку помогли? Так там нефть, в земле есть все, что нужно американцам, однако они это не восстанавливают. И не будут они Украину восстанавливать. С повестки дня уйдет Украина, и про нее забудут. А страдать будет украинский народ", - заявил Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, александр лукашенко, белоруссия, признание днр и лнр в россии