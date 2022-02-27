https://ria.ru/20220227/ukraina-1775370470.html

Украина отправила в Международный суд ООН в Гааге иск против России

Украина отправила в Международный суд ООН в Гааге иск против России - РИА Новости, 27.02.2022

Украина отправила в Международный суд ООН в Гааге иск против России

Украина официально направила в Международный суд ООН в Гааге иск против России, сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T13:49

2022-02-27T13:49

2022-02-27T15:16

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украина официально направила в Международный суд ООН в Гааге иск против России, сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский."Просим суд немедленно приказать России прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе", — написал он.Двадцать первого февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии