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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775370470.html
Украина отправила в Международный суд ООН в Гааге иск против России
Украина отправила в Международный суд ООН в Гааге иск против России - РИА Новости, 27.02.2022
Украина отправила в Международный суд ООН в Гааге иск против России
Украина официально направила в Международный суд ООН в Гааге иск против России, сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:49
2022-02-27T15:16
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украина официально направила в Международный суд ООН в Гааге иск против России, сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский."Просим суд немедленно приказать России прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе", — написал он.Двадцать первого февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:49 27.02.2022 (обновлено: 15:16 27.02.2022)
 
Украина отправила в Международный суд ООН в Гааге иск против России

Президент Зеленский: Украина отправила в Международный суд ООН в Гааге иск против России

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украина официально направила в Международный суд ООН в Гааге иск против России, сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.
"Просим суд немедленно приказать России прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе", — написал он.
Двадцать первого февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
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