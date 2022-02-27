https://ria.ru/20220227/ukraina-1775370470.html
Украина отправила в Международный суд ООН в Гааге иск против России
Украина отправила в Международный суд ООН в Гааге иск против России - РИА Новости, 27.02.2022
Украина отправила в Международный суд ООН в Гааге иск против России
Украина официально направила в Международный суд ООН в Гааге иск против России, сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:49
2022-02-27T13:49
2022-02-27T15:16
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_105:3:2948:1602_1920x0_80_0_0_be579998b9fbe75045e03bf69f4f0f3d.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украина официально направила в Международный суд ООН в Гааге иск против России, сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский."Просим суд немедленно приказать России прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе", — написал он.Двадцать первого февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f9a280b06bd884c14eaeb007d3a32cab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:49 27.02.2022 (обновлено: 15:16 27.02.2022)
Украина отправила в Международный суд ООН в Гааге иск против России
Президент Зеленский: Украина отправила в Международный суд ООН в Гааге иск против России