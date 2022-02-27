https://ria.ru/20220227/ukraina-1775368480.html

Руденко рассказал, какие вопросы волнуют Россию в переговорах с Украиной

Руденко рассказал, какие вопросы волнуют Россию в переговорах с Украиной - РИА Новости, 27.02.2022

Руденко рассказал, какие вопросы волнуют Россию в переговорах с Украиной

В центре переговоров РФ и Украины в Гомеле должны быть денацификация и демилитаризация Украины, заявил член российской делегации, замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T13:33

2022-02-27T13:33

2022-02-27T13:50

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. В центре переговоров РФ и Украины в Гомеле должны быть денацификация и демилитаризация Украины, заявил член российской делегации, замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Задача специальной военной операции, которая сейчас осуществляется Россией, - это демилитаризация и денацификация Украины. Наверное, эти вопросы будут в центре предстоящих переговоров", - сказал Руденко журналистам."Детали проясняются в ходе переговоров, нам нужно знать подходы и позицию противоположной стороны", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии