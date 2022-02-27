Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775368480.html
Руденко рассказал, какие вопросы волнуют Россию в переговорах с Украиной
Руденко рассказал, какие вопросы волнуют Россию в переговорах с Украиной - РИА Новости, 27.02.2022
Руденко рассказал, какие вопросы волнуют Россию в переговорах с Украиной
В центре переговоров РФ и Украины в Гомеле должны быть денацификация и демилитаризация Украины, заявил член российской делегации, замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:33
2022-02-27T13:50
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596708046_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_d074f7f10ce0977b4aa42b01eb73c716.jpg
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. В центре переговоров РФ и Украины в Гомеле должны быть денацификация и демилитаризация Украины, заявил член российской делегации, замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Задача специальной военной операции, которая сейчас осуществляется Россией, - это демилитаризация и денацификация Украины. Наверное, эти вопросы будут в центре предстоящих переговоров", - сказал Руденко журналистам."Детали проясняются в ходе переговоров, нам нужно знать подходы и позицию противоположной стороны", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596708046_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_ebb883b245e018252e6f30fff6d24138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:33 27.02.2022 (обновлено: 13:50 27.02.2022)
 
Руденко рассказал, какие вопросы волнуют Россию в переговорах с Украиной

Руденко: в центре переговоров России и Украины в Гомеле должна быть денацификация Украины

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. В центре переговоров РФ и Украины в Гомеле должны быть денацификация и демилитаризация Украины, заявил член российской делегации, замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Задача специальной военной операции, которая сейчас осуществляется Россией, - это демилитаризация и денацификация Украины. Наверное, эти вопросы будут в центре предстоящих переговоров", - сказал Руденко журналистам.
"Детали проясняются в ходе переговоров, нам нужно знать подходы и позицию противоположной стороны", - добавил он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала