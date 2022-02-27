https://ria.ru/20220227/ukraina-1775368480.html
Руденко рассказал, какие вопросы волнуют Россию в переговорах с Украиной
Руденко рассказал, какие вопросы волнуют Россию в переговорах с Украиной - РИА Новости, 27.02.2022
Руденко рассказал, какие вопросы волнуют Россию в переговорах с Украиной
В центре переговоров РФ и Украины в Гомеле должны быть денацификация и демилитаризация Украины, заявил член российской делегации, замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:33
2022-02-27T13:33
2022-02-27T13:50
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. В центре переговоров РФ и Украины в Гомеле должны быть денацификация и демилитаризация Украины, заявил член российской делегации, замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Задача специальной военной операции, которая сейчас осуществляется Россией, - это демилитаризация и денацификация Украины. Наверное, эти вопросы будут в центре предстоящих переговоров", - сказал Руденко журналистам."Детали проясняются в ходе переговоров, нам нужно знать подходы и позицию противоположной стороны", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:33 27.02.2022 (обновлено: 13:50 27.02.2022)
Руденко рассказал, какие вопросы волнуют Россию в переговорах с Украиной
Руденко: в центре переговоров России и Украины в Гомеле должна быть денацификация Украины