https://ria.ru/20220227/ukraina-1775365055.html

На Украине начали освобождать заключенных для участия в боевых действиях

На Украине начали освобождать заключенных для участия в боевых действиях - РИА Новости, 27.02.2022

На Украине начали освобождать заключенных для участия в боевых действиях

Власти Украины начали освобождать заключенных с военным опытом для участия в боевых действиях, сообщил прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк в эфире... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T13:06

2022-02-27T13:06

2022-02-27T14:38

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Власти Украины начали освобождать заключенных с военным опытом для участия в боевых действиях, сообщил прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк в эфире телеканала "Громадське".По его словам, такое решение приняли на самом высоком уровне."Речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране", — заключил Синюк.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии