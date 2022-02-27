https://ria.ru/20220227/ukraina-1775360198.html
В Кремле заявили, что Путин не планирует выступать с обращением
В Кремле заявили, что Путин не планирует выступать с обращением - РИА Новости, 27.02.2022
В Кремле заявили, что Путин не планирует выступать с обращением
Президент России Владимир Путин не планирует выступать с обращением, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:20
2022-02-27T12:20
2022-02-27T12:29
владимир путин
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует выступать с обращением, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775346100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, признание днр и лнр в россии
12:20 27.02.2022 (обновлено: 12:29 27.02.2022)
В Кремле заявили, что Путин не планирует выступать с обращением
Пресс-секретарь президента Песков: Путин не планирует выступать с обращением