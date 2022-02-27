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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775360198.html
В Кремле заявили, что Путин не планирует выступать с обращением
В Кремле заявили, что Путин не планирует выступать с обращением - РИА Новости, 27.02.2022
В Кремле заявили, что Путин не планирует выступать с обращением
Президент России Владимир Путин не планирует выступать с обращением, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:20
2022-02-27T12:29
владимир путин
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует выступать с обращением, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
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владимир путин, признание днр и лнр в россии
12:20 27.02.2022 (обновлено: 12:29 27.02.2022)
 
В Кремле заявили, что Путин не планирует выступать с обращением

Пресс-секретарь президента Песков: Путин не планирует выступать с обращением

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПокровский собор в Москве
Покровский собор в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Покровский собор в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует выступать с обращением, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 10:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле ждут ответа Украины по вопросу переговоров в Гомеле
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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