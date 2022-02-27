https://ria.ru/20220227/ukraina-1775360198.html

В Кремле заявили, что Путин не планирует выступать с обращением

В Кремле заявили, что Путин не планирует выступать с обращением - РИА Новости, 27.02.2022

В Кремле заявили, что Путин не планирует выступать с обращением

Президент России Владимир Путин не планирует выступать с обращением, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T12:20

2022-02-27T12:20

2022-02-27T12:29

владимир путин

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует выступать с обращением, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775346100.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, признание днр и лнр в россии