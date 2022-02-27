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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775359218.html
Делегация России будет ждать решения Киева по встрече в Гомеле до 15:00
Делегация России будет ждать решения Киева по встрече в Гомеле до 15:00 - РИА Новости, 28.02.2022
Делегация России будет ждать решения Киева по встрече в Гомеле до 15:00
Представители России будут ждать ответа Украины по встрече в Гомеле до 15:00, заявил журналистам глава делегации, помощник президента Владимир Мединский. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-27T12:09
2022-02-28T06:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Представители России будут ждать ответа Украины по встрече в Гомеле до 15:00, заявил журналистам глава делегации, помощник президента Владимир Мединский."Мы спокойно предлагаем следующее: сейчас — полдень. До 15:00 мы продолжаем находиться здесь и ждать ответа украинской стороны в подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег по переговорам. Мы за мир. В случае отказа от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне. Но мы здесь до 15:00 ждем ответа украинской стороны", — сказал он.Один из журналистов попросил уточнить, о каком именно времени идет речь, на что Мединский ответил: о местном — 15:00 по белорусскому времени.Кроме Мединского в делегацию входят руководящие работники на уровне заместителей министра обороны, МИД, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Российская делегация прибыла на переговоры в Гомель сегодня утром. Как пояснил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, этот город выбрала сама украинская сторона. Однако позже в Киеве заявили, что на переговоры не явятся, но готовы встречаться в Баку, Стамбуле, Варшаве или Вене.В последние недели серьезно обострилась ситуация в Донбассе: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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353
60
Заявление Мединского по ожидаемым переговорам с Украиной
Представители России будут ждать ответа Украины по встрече в Гомеле до 15:00, заявил журналистам глава делегации, помощник президента Владимир Мединский. Один из журналистов попросил уточнить, о каком именно времени идет речь, на что Мединский ответил: о местном – 15:00 по белорусскому времени.
2022-02-27T12:09
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Песков о том, почему Гомель выбран местом переговоров с украинской стороной
Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия
12:09 27.02.2022 (обновлено: 06:47 28.02.2022)
 
Делегация России будет ждать решения Киева по встрече в Гомеле до 15:00

Глава делегации Мединский: Россия до 15 часов ждет согласования с Киевом встречи в Гомеле

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Представители России будут ждать ответа Украины по встрече в Гомеле до 15:00, заявил журналистам глава делегации, помощник президента Владимир Мединский.
"Мы спокойно предлагаем следующее: сейчас — полдень. До 15:00 мы продолжаем находиться здесь и ждать ответа украинской стороны в подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег по переговорам. Мы за мир. В случае отказа от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне. Но мы здесь до 15:00 ждем ответа украинской стороны", — сказал он.
Один из журналистов попросил уточнить, о каком именно времени идет речь, на что Мединский ответил: о местном — 15:00 по белорусскому времени.
Кроме Мединского в делегацию входят руководящие работники на уровне заместителей министра обороны, МИД, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Российская делегация прибыла на переговоры в Гомель сегодня утром. Как пояснил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, этот город выбрала сама украинская сторона. Однако позже в Киеве заявили, что на переговоры не явятся, но готовы встречаться в Баку, Стамбуле, Варшаве или Вене.
Дома без стен: последствия обстрелов в Донбассе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

Местная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
1 из 13

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

Мужчина расчищает территорию возле своего дома, разрушенную в результате обстрелов в поселке Финский в Горловке
2 из 13

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

Осколок снаряда возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
3 из 13

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В городе разрушены жилые дома.

Мужчина демонстрирует осколок возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
4 из 13

В городе разрушены жилые дома.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряд попал в школу.

Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела
5 из 13

Снаряд попал в школу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

Дом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
6 из 13

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Повреждены линии электропередачи.

Ремонт линии электропередачи, поврежденной в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке
7 из 13

Повреждены линии электропередачи.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разрушены водопровод и газопровод.

Поврежденный обстрелами магистральный водопровод в Горловке
8 из 13

Разрушены водопровод и газопровод.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанк

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
9 из 13

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

Поврежденный цех ООО Ремтехсервис в Горловке
10 из 13

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

Журналисты на заводе по ремонту горно шахтного оборудования ЗАО НПП Спецуглемаш, пострадавшему в результате обстрела в Горловке
11 из 13

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанк

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 Град по жилому сектору
12 из 13

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

Тело женщины, погибшей в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке
13 из 13

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 13

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 13

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 13

В городе разрушены жилые дома.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 13

Снаряд попал в школу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 13

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
7 из 13

Повреждены линии электропередачи.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 13

Разрушены водопровод и газопровод.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
10 из 13

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
11 из 13

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
13 из 13

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
В последние недели серьезно обострилась ситуация в Донбассе: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссия
 
 
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