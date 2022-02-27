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Делегация России будет ждать решения Киева по встрече в Гомеле до 15:00

Делегация России будет ждать решения Киева по встрече в Гомеле до 15:00 - РИА Новости, 28.02.2022

Делегация России будет ждать решения Киева по встрече в Гомеле до 15:00

Представители России будут ждать ответа Украины по встрече в Гомеле до 15:00, заявил журналистам глава делегации, помощник президента Владимир Мединский. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-27T12:09

2022-02-27T12:09

2022-02-28T06:47

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Представители России будут ждать ответа Украины по встрече в Гомеле до 15:00, заявил журналистам глава делегации, помощник президента Владимир Мединский."Мы спокойно предлагаем следующее: сейчас — полдень. До 15:00 мы продолжаем находиться здесь и ждать ответа украинской стороны в подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег по переговорам. Мы за мир. В случае отказа от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне. Но мы здесь до 15:00 ждем ответа украинской стороны", — сказал он.Один из журналистов попросил уточнить, о каком именно времени идет речь, на что Мединский ответил: о местном — 15:00 по белорусскому времени.Кроме Мединского в делегацию входят руководящие работники на уровне заместителей министра обороны, МИД, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Российская делегация прибыла на переговоры в Гомель сегодня утром. Как пояснил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, этот город выбрала сама украинская сторона. Однако позже в Киеве заявили, что на переговоры не явятся, но готовы встречаться в Баку, Стамбуле, Варшаве или Вене.В последние недели серьезно обострилась ситуация в Донбассе: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Заявление Мединского по ожидаемым переговорам с Украиной Представители России будут ждать ответа Украины по встрече в Гомеле до 15:00, заявил журналистам глава делегации, помощник президента Владимир Мединский. Один из журналистов попросил уточнить, о каком именно времени идет речь, на что Мединский ответил: о местном – 15:00 по белорусскому времени. 2022-02-27T12:09 true PT0M47S

Песков о том, почему Гомель выбран местом переговоров с украинской стороной Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 2022-02-27T12:09 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия